Unfall auf A-20-Baustelle bei Grimmen: Pkw kippt auf die Seite

Grimmen

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend einfach die Verkehrsführung an der Baustelle auf der Autobahn 20 bei Grimmen negiert und ist in den Baustellenbereich gefahren. Der Pkw krachte gegen ein Hindernis und kippte auf die Seite.

Pkw kracht gegen Hindernis

Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 24-jähriger Syrer, der in Grimmen lebt, mit seinem VW an der Anschlussstelle Grimmen Ost auf die A 20 in Fahrtrichtung Stettin. Im Baustellenbereich benutzte er nicht den für den Fahrzeugverkehr freigegebenen Seitenstreifen, sondern fuhr unerlaubt in den Baustellenbereich ein. Dort kollidierte der Pkw mit einem Hindernis und kippte auf die Seite um. Der Fahrzeugführer und der 24-jährige irakische Beifahrer, der in Greifswald lebt, erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

