Unfall bei Grimmen: 21-Jähriger verstößt mehrfach gegen das Gesetz

Grimmen

Am Samstag hat ein 21-jähriger Mann auf der Landesstraße 26 aus Richtung Rakow kommend, beim Überholen eines Fahrradfahrers, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einen Graben gefahren. Laut der Polizei habe es keine Verletzten gegeben. Nur das Auto, ein Nissan Micra, hat einen Totalschaden. In diesem Zusammenhang wurden allerdings mehrere Sachverhalte aufgedeckt.

„Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand“, berichtet Leiter des Grimmener Polizeireviers, Hauptkommissar Dietmar Grotzky. Außerdem wurde ein Kennzeichenmissbrauch festgestellt, da das Fahrzeug einem anderen Kennzeichen, als dem dafür ausgegebenen, versehen wurde.

Hinzu kommt eine angezeigte Sachbeschädigung, durch die absichtliche Beschädigung der Saat auf einem Acker. Das Fahrzeug soll erst kurze Zeit vorher auf Rügen gekauft worden sein. Nun soll sich auch der ehemaliger Eigentümer und Verkäufer verantworten.

Von Christin Assmann