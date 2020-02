Ein Lkw ist am Freitagvormittag von der Straße abgekommen und hat sich in der Bankette festgefahren. Zu dem Unfall sei es gekommen, als ein anderer Lastwagen ihn überholte. Dieser entfernte sich aber vom Unfallort, so dass die Polizei jetzt dessen Fahrer sucht. Die Strecke war für eineinhalb Stunden gesperrt.