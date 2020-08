Grimmen

Bei einem Unfall auf der L23 sind am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr zwei junge Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-jährige Frau in ihrem Ford in Richtung Gnoien unterwegs, als es zum Zusammenprall kam.

Sie bog nach Angaben der Beamten „plötzlich“ links in die Straße nach Breesen ein, die allerdings an diesem Tag gesperrt war. Eine 30-jährige Autofahrerin die auf der L23 aus der entgegenkommenden Richtung kam, konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Die 18-Jährige und ihr ein Jahr ältere Beifahrer sind bei dem Unfall verletzt worden und ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht worden. Weil beide Autos nicht mehr fahren konnten, musste ein Abschleppdienst die Fahrzeuge bergen. Der Verkehr konnte um die Unfallstelle herumgeleitet werden.

Von RND/sap