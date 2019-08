Grimmen

Glück im Unglück hatten am Sonnabendvormittag gegen 9.45 Uhr ein Autofahrer und vor allem ein zwölf Jahre altes Mädchen. Ein 68-jähriger Fahrer eines Nissan Qashqai wollte in der Kurt-Tuchlosky-Straße in Grimmen rückwärts aus einer Parklücke fahren, als er ein Mädchen auf einem Rad übersah. Es kam zum Zusammenstoß.

Handy, Kopfhörer und in falscher Richtung unterwegs

Unschuldig war das Mädchen nicht: Die 12-Jährige fuhr in falscher Richtung in der Einbahnstraße. Durch Zeugen wurde bei der Unfallaufnahme bekannt, dass das Mädchen zum Zeitpunkt des Unfalls ein Handy in der Hand hielt und Kopfhörer auf den Ohren hatte. Durch den Sturz wurde das Mädchen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Bartmannnshagen gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand kein Sachschaden.

Von Carolin Riemer