Unfall in Grimmen: Unbekannte fährt Kind an und flüchtet

Grimmen

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr wurde die Grimmener Polizei wegen eines Verkehrsunfalls alarmiert, bei dem ein Kind angefahren wurde. Das Kind fuhr mit dem Fahrrad auf dem Fußgängerübergang am Kreisverkehr der Bahnhofstraße Richtung Tribseeser Straße in Grimmen. Eine Autofahrerin soll gleichzeitig in den Kreisverkehr gefahren sein und das Kind mit dem Auto erfasst haben.

Laut Polizei wurde das Kind bei dem Zusammenprall auf die Motorhaube geschleudert. Nachdem die Fahrerin ausstieg, um sich nach dem Befinden des Kindes zu erkundigen, fuhr die Unbekannte weiter.

Das Kind soll bei dem Unfall leicht verletzt worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Laut Angaben der Polizei ist das Fahrzeug der Unbekannten ein grauer VW Touran (neueres Modell). Das Auto soll eine Beule auf der Motorhaube haben. Die Fahrerin wird um die 50 Jahre alt geschätzt mit grauem, schulterlangen Haar und schlanker Figur. Bei dem Unfall trug die Unbekannte eine rote Jacke. Hinweisgeber können sich telefonisch unter: 038326 – 570 an die Polizei wenden.

Von ca