Unfall in Langsdorf: Lkw-Fahrer übersieht Kleinwagen 

Langsdorf

Beim Abbiegen in die Breesener Straße in Langsdorf hat am Montagvormittag ein Lkw-Fahrer einen Kleinwagen übersehen. Er schob mit seinem Lastzug den Pkw auf den Bordstein und schließlich gegen einen Zaun. Die Insassen des Pkw, einem Fiat Punto, kamen mit dem Schrecken davon. Nach Einschätzung der eingesetzten Polizisten des Grimmener Reviers entstand an dem Fiat Totalschaden.

Kurve geschnitten

Wie die Polizei informierte, bog der Lkw mit Anhänger gegen 8.55 Uhr aus Richtung Tribsees kommend von der Hauptstraße nach links in die Breesener Straße, schnitt dabei aber die Kurve. Nach eignen Angaben habe der Lkw-Fahrer, ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Rostock den Kleinwagen, der von der Breesener Straße auf die Hauptstraße abbiegen wollte, erst bemerkt, als er es krachen gehört habe.

Anzeige

Schaden insgesamt: 12 500 Euro

Den Schaden an dem Wagen des 67-jährigen Pkw-Fahrers aus der Gemeinde Lindholz schätzten die Polizisten auf circa 10 000 Euro, jenen am Lkw auf circa 2000 Euro. Am Zaun, gegen den der Pkw vom Lkw geschoben wurde, entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Von Anja Krüger