Eichenthal

Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend auf der Kreisstraße 9 ist ein 44-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gehörte er zu einer Gruppe Motorradfahrer, die von Langsdorf in Richtung Breesen unterwegs waren.

In Gruppe haltender Motorräder gefahren

Drei Motorräder hielten an, um am Abzweig Eichenthal nach links abzubiegen. Der 44-Jährige aus der Gruppe übersah das und fuhr auf die stehenden Motorräder auf. Durch den Sturz verletzte sich der aus der Region stammende Fahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, und wurde durch Rettungskräfte in das Stralsunder Klinikum gebracht.

Zwei Motorräder waren nicht fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden.

Jens-Peter Woldt