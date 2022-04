Unfallbilanz Vorpommern-Rügen: Weniger Crashs, aber mehr Todesfälle

Grimmen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ereigneten sich im Jahr 2021 insgesamt 8503 Verkehrsunfälle, die durch die Polizei aufgenommen wurden. Das teilte die Polizeiinspektion Stralsund, zu der auch die Region Grimmen zählt, jetzt mit.

Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer stieg 2021 an. Während 2020 noch sieben Menschen in Folge eines Verkehrsunfalls im Landkreis verstarben, verdoppelte sich die Zahl 2021 auf 14. Bei den 2021 verstorbenen Verkehrsteilnehmern handelte es sich um neun Pkw-Insassen, vier Kradfahrer und einen Lkw-Insassen. Erstmals seit 2017 verunglückte somit kein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund tödlich. Vier der im Jahr 2021 tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmer waren über 65 Jahre alt. Sieben Verkehrstote waren zwischen 30 und 65 Jahre alt und weitere drei waren jünger als 25 Jahre.

Damit ging sowohl landesweit als auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion die Gesamtzahl leicht zurück. Landesweit registrierte die Polizei 2021 insgesamt 54 056 Verkehrsunfälle (2020: 54 459). Die Zahl der verunglückten Personen mit leicht, schwer und tödlich verletzten Menschen stieg gegenüber dem Vorjahr allerdings an: Im vergangenen Jahr verunglückten bei insgesamt 756 Verkehrsunfällen 1009 Personen. Im Vorjahreszeitraum ereigneten sich 742 Verkehrsunfälle, bei denen 975 Personen verunglückten. Das bedeutet einen Anstieg bei den verunglückten Personen von rund 3,5 Prozent. Dabei wurden 791 Personen leicht (2020: 754) und 204 Personen schwer (2020: 214) verletzt.

Geschwindigkeit weiter Hauptursache

Wie bereits in den Vorjahren stand im vergangenen Jahr die Unfallursache Geschwindigkeit an Platz eins der registrierten Verkehrsunfälle mit Personen- und schweren Sachschäden im Landkreis. Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle mit dieser Hauptunfallursache sank im Vergleich zum Vorjahr gering (2021: 217, 2020: 231). Die zweithäufigste Unfallursache stellen Verstöße gegen die Vorfahrts-/Vorrangregeln dar (2021: 179). An dritter Stelle stehen Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren (2021: 159), gefolgt von ungenügendem Sicherheitsabstand (2021: 130) und Verkehrsunfällen unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss (2021: 80).

Im vergangenen Jahr wurden etwas mehr als 60 000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet (2020: 42 685). Die Polizistinnen und Polizisten ahndeten zudem knapp 1900 Handyverstöße und damit etwa 100 mehr als im Vorjahr.

