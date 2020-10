Unfallflucht: Unbekannter fährt in Jakobsdorf gegen Baum

Grimmen

Bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag muss sich in einer Linkskurve in Jakobsdorf ein Unfall ereignet haben, teilt die Polizei aus dem Revier Grimmen am Dienstag mit. Der Unfallwagen und auch der Fahrer entfernten sich jedoch unbemerkt vom Unfallort.

Baum beschädigt

Anzeige erstattete ein Grundstücksbesitzer, der einen Schaden an einem seiner Bäume entdeckte. Die Polizei vermutet, dass ein Fahrer von der Straße abkam, auf das Grundstück rutschte und frontal gegen einen Baum stieß. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht gegen Unbekannt. An dem Baum des Grundstücksbesitzers entstand ein geschätzter Schaden von etwa 200 Euro. Wer relevante Aussagen zu dem Unfall machen kann, sollte sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/ 570

Von caro