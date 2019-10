Unfallopfer aus Born trifft auf seine Retter: Gemeinsam senden sie eine Botschaft

Grimmen

Als Jörg Hammer am 18. September auf der A 20 nach einer Tagung nach Hause fahren möchte, ist es eigentlich ein ganz normaler Mittwoch. Der 49-Jährige ist ein routinierter Fahrer, legt jährlich 70 000 Kilometer zurück. Er kann sich beim Autofahren entspannen, lässt den Tag Revue passieren und freut sich auf seine Freundin Conny.

Kurz sieht er noch einen Regenbogen, der kurz hinter der Abfahrt Gützkow in Richtung Greifswald am Himmel erscheint. Dann geht alles ganz schnell. Platzregen. Die Reifen verlieren den Kontakt zur Fahrbahn und Jörg Hammers Auto schleudert auf die Leitplanke zu. Das Fahrzeug dreht und überschlägt sich mehrfach. Es bleibt schließlich auf einem Feld neben der Autobahn auf der Fahrerseite liegen.

„Nichts konnte mich darauf vorbereiten.“

„Kein Fahrsicherheitstraining und keine Erfahrung konnten mich auf so etwas vorbereiten. Mein Auto war wie ein Stück Seife in diesem plötzlichen Regen. Das konnte man nicht einfangen, nicht gegenlenken“, sagt er zwei Wochen später. Er war nicht zu schnell unterwegs, nicht abgelenkt.

Jens Hammer nimmt in seinem Auto einen beißenden, brenzligen Geruch wahr – er stammt von den Airbags. Doch das weiß der Bereichsleiter einer Versicherungsgesellschaft in diesem Moment noch nicht. „Ich hab geflucht, meine Hände bewegt, mich abgetastet und festgestellt, dass ich nicht blute.“ Eine erste eilige Bestandsaufnahme.

Jörg Hammer möchte raus aus dem Auto, doch es liegt auf der Fahrertür. „Ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt, wusste nicht was passiert ist. Ich wusste nicht mal, wie es mir geht und war in meinem Elend allein und von der Außenwelt abgeschirmt“, beschreibt der Borner. Doch plötzlich guckt ein Mann durch die Scheibe seiner Beifahrerseite. Trotz all dem Schreck ist es wohl einer der schönsten Momente seines Lebens. „Ich wusste, dass ich nicht allein bin“, sagt er.

„Wir hatten auch Angst, was uns erwartet.“

Thomas Toussaint und seine Partnerin Christiane Bremer aus Grimmen kommen gerade von einem Ausflug, als sie das Auto auf dem Feld liegen sehen. Ein junger Mann steht an dem zerbeulten Wrack und winkt aufgeregt. Sie halten an. Beide arbeiten als Krankenpfleger in Bartmannshagen. „Als wir das Auto sahen, waren wir geschockt“, sagt Christiane Bremer. Einerseits wollen sie helfen, andererseits haben sie Angst, was für ein Anblick sie erwartet.

Doch sie handeln instinktiv richtig. Sie holen Jörg Hammer aus dem zerstörten Auto, wählen den Notruf und stellen die wichtigen Fragen: „Bekommen Sie Luft? Sehen Sie Doppelbilder?“ Christiane Bremer misst den Puls und sie setzen ihn in ihr Auto. Dann greifen die Notärzte ein und das sogenannte Trauma-Netzwerk greift. Jörg Hammer wird in die Uniklinik Greifswald eingeliefert und ein Team aus sieben Ärzten versorgt und untersucht ihn. Alles geht glimpflich aus. Jörg Hammers Schutzengel haben dafür gesorgt, dass er mit Prellungen davonkommt.

Autofahren ist keine Routine mehr

Viel wichtiger ist ihm jedoch, dass er sich bei seinen Rettern bedanken kann. „Sie haben so wunderbar reagiert. Ich möchte, dass die Menschen das wissen und vielleicht in einem anderen Fall genauso reagieren“, sagt Jörg Hammer. Seit dem Unfall ist das Leben für ihn anders geworden. Autofahren ist keine Routine mehr. Er ärgert sich nicht mehr, wenn er im Stau steht, sondern überlegt, ob er helfen könnte. Für Thomas Toussaint und Christiane Bremer war ihr Handeln „normal“.

Am Donnerstag sehen sich Jörg Hammer und seine Retter zum ersten Mal nach dem Unfall wieder. Sie essen Kuchen, unternehmen einen Spaziergang in Born, tauschen Geschenke und Gedanken aus. Jörg Hammer hat viel nachgedacht: „Jeder Fahrer sollte nicht nur vorsichtig sein, sondern auch aufpassen, dass rein gar nichts ungesichert in seinem Fahrerraum rumliegt. Lieber alles in den Kofferraum schmeißen. Alles fliegt durch das Auto, es wirken so starke Kräfte ein, das glaubt man erst, wenn man es selbst erlebt hat. Eine Sekunde kann wirklich Leben verändern und leider hat nicht jeder so viel Glück wie ich.“

Christiane Bremer und Thomas Toussaint haben hingegen alles genau richtig gemacht und würden immer wieder helfen. Der Dank von Jörg Hammer rührt sie. „Danke. Das ist ein Wort, das leider sehr selten in unserer Gesellschaft geworden ist“, finden sie. Und es tut ihnen gut, es von Jörg Hammer zu hören. Auch wenn sie auch ohne Dankeschön immer wieder helfen würden, wenn sie einem Menschen in Not begegnen.

