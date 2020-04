Ungewisse Zeiten für Schwimmbäder in Grimmen und Kirch Baggendorf 

Grimmen/Kirch Baggendorf

In Corona-Zeiten ist derzeit nicht abzusehen, wie und wann die Badesaison im Freibad in Kirch Baggendorf und im Naturbad in Grimmen starten kann. Die OSTSEE-ZEITUNG fragte an beiden Badestellen der Region nach, ob die Vorbereitungen dennoch auf Hochtouren laufen und wie gut man bereits auf den Badespaß im kühlen Nass vorbereitet ist.

Freibad in Kirch Baggendorf: Badespaß steht nichts im Weg

Wann und ob es mit der Badesaison im Freibad von Kirch Baggendorf losgehen kann, darüber kann das Amt Recknitz-Trebeltal zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen. „Wir sind auf den Saisonstart vorbereitet. Das Wasser ist bereits eingelassen. Unser eingestellter Gemeindearbeiter hat das gesamte Areal auf Vordermann gebracht und die Arbeiten laufen so, als würde die Saison normal starten“, informiert Christiane Müller aus dem Amt.

Heißt: Würde in den nächsten Wochen die Genehmigung kommen, könnte in der Gemeinde Gransebieth der Badespaß sofort losgehen.

Naturbad in Grimmen : Normalerweise seit Mitte April Arbeiten

Mitte April startet das Team um den leitenden Rettungsschwimmer Mario Goß normalerweise in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Doch nicht in diesem Jahr. „Derzeit sind wir noch nicht im Naturbad aktiv. Ich bin im ständigen Kontakt mit der Stadt Grimmen“, erklärt Goß.

In den vergangenen Jahren wurde das großflächige Gelände des Naturbades in wochenlanger Arbeit auf die Saison vorbereitet. Diese Vorbereitungsphase wird im Falle einer Öffnung in Corona-Zeiten definitiv wesentlich kürzer ausfallen. „Wir sind ein eingespieltes Team und hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr noch den feuchtfröhlichen Spaß in unserem Freibad genießen können.“

„Momentan macht es aber keinen Sinn, irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben. Wenn die Erlaubnis kommt, werden wir das Naturbad schnellstmöglich vorbereiten. Ich hatte bereits Gespräche mit unserem Taucher. Auch dieser könnte zeitnah den Grund des Bades absuchen und gegebenenfalls über die Wintermonate angefallene Gefahrenquellen, wie spitze Steine oder Scherben entfernen“, informiert Mario Goß ausführlich.

Von Raik Mielke