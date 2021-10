Ungnade: Am Randes des Waldes voll Ruhe und Geschichte

Ungnade

Das Dorf der Gemeinde Papenhagen ist direkt von der Bundesstraße 194 zu erreichen ist und nicht durch nur den ungewöhnlichen Namen „Ungnade“, sondern auch die äußerst langgezogene Form markant ist. Denn als Außenstehender könnte man vermuten, dass es zwei kleine Ortsteile sind, die durch ein Waldstück verbunden sind. Die Asphaltstraße führt direkt am Wald entlang, der momentan in den schönsten Farbtönen des Herbstes in der Sonne leuchtet.

Ein Waldstück verbindet das langgezogene Dorf, das nun im Herbst mit farbenfrohem Blattwerk die Umgebung verschönert. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Auch das Grundstück von Heike und Wolfgang Koch grenzt direkt an den Wald. Darum ist es, wie bei anderen auch, eingezäunt. Der Grund: damit die Wildtiere nicht im Garten Obst und Gemüse fressen oder sich am Federvieh bedienen. Seit vierzig Jahren wohnt das Ehepaar in Ungnade. Damals hat die junge Familie mit den beiden Töchtern in dem ehemaligen LPG-Haus zur Miete gewohnt. Nach der politischen Wende konnten sie es erwerben und haben es nach ihren Wünschen saniert und den Hof gestaltet.

Das ist lange her. Die Mädchen gingen, wie auch heute noch die Kinder, in Abtshagen zur Schule. Wolfgang Koch hat als Meister in der Milchviehanlage gearbeitet. Längst geniest der 74-Jährige seinen Ruhestand und ist tagsüber allein auf dem Gehöft aktiv. Seine Frau fährt noch täglich nach Stralsund zur Arbeit. In absehbarer Zeit kann das Ehepaar gemeinsam den Alltag genießen.

Aus der Epoche der Erdölförderung

Auf dem Grundstück gegenüber läuft unterschiedliches Federvieh gackernd und schnatternd vor sich her. „Da stand früher direkt vor unserem Haus eine Erdölpumpe. Zwei weitere waren ganz in der Nähe“, verweist Wolfgang Koch auf die zurückliegende Epoche der Erdölförderung in der Region. Die kurze Plattenstraße ist noch aus dieser Zeit. Ein Mal in der Woche wurde das Öl abtransportiert.

Das Gutshaus von 1870 wurde saniert und die Räume zu 12 Wohnungen umgebaut, die teilweise immer noch bewohnt werden. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Das kleine rund sechzig Einwohner zählende Dorf hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Damals wie heute ist das Gutshaus der Dorfkern von Ungnade. Das Gutshaus entstand 1870. Während der DDR-Zeit diente das großräumige Anwesen als Wohnhaus. Anfang der 1970er Jahre wurde es renoviert. 1975 gab es im Haus dann 12 Wohnungen, von denen zwei leer standen, einen Kulturraum, eine Verkaufsstelle und eine Küche. Heute ist es nur teilweise bewohnt. Es ist ein wenig versteckt hinter großen Stallanlagen. Die meisten sind in einem erbärmlichen Zustand und lassen nur vermuten, wozu die Gebäude einst genutzt wurden oder was aus ihnen einmal wird.

Wegen der Ruhe ist Familie Sauer nach Ungnade gezogen

Jedoch befindet sich auf dem großen Areal der ehemaligen Gutsanlage ein schön angelegter Naturspielplatz unter Schatten spendenden Bäumen für die Kinder. Auch die drei ehemaligen Schnitterkasernen gehörten zur Gutsanlage. Sie sind längst stilvoll saniert und Wohnhäuser. Beim Besuch der OSTSEE-ZEITUNG war Toralf Sauer gerade dabei, die große Hecke an der Grundstücksgrenze zu schneiden.

Aus den ehemaligen Schnitterkasernen sind schön sanierte Einfamilienhäuser geworden. Eins davon gehört Toralf Sauer und seiner Ehefrau. Quelle: Roswitha Pendzinsky

„Ich brauche die Gartenarbeit als Ausgleich zur Arbeit im Büro“, sagt der Mann, der 1999 das Haus von der Treuhand erwarb. „Eigentlich wollten wir nur das halbe Haus, aber drei Wochen vorm Verkauf wurden wir überzeugt, doch das ganze Haus zu nehmen. Und das ist letztendlich auch gut so gewesen.“ Wegen der Ruhe ist die Familie nach Ungnade gezogen. Die beiden Töchter sind längst erwachsen, die drei Enkel kommen die Großeltern gerne besuchen.

Der urige Spielplatz ist ja gleich gegenüber. Ungnade ist ein Durchgangsdorf nach Sievertshagen mit einer guten Straße, umgeben von viel Natur, insbesondere Wald.

Von Roswitha Pendzinsky