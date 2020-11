Uni Greifswald macht SOS-Dorfgemeinschaft ein tonnenschweres Geschenk

Grimmen

Es ist ein vorgezogenes und lange ersehntes Weihnachtsgeschenk, das die SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden nun von der Universität Greifswald in Empfang nehmen durfte. Das Geschenk ist 4,8 Tonnen schwer, 15 Meter lang und wurde in einer recht spektakulären Aktion von der Grimmener Firma „Krandienst Lange“ geliefert.

Wertvolle Bohrkerne

Früher lagerten in dem großen Kühlcontainer Bohrkerne aus aller Welt. Künftig werden hier Kartoffeln und andere Produkte der Landwirtschaft gekühlt und aufbewahrt, die die zwei Landwirte der SOS-Dorfgemeinschaft mit ihren 15 betreuten Beschäftigen pflanzen und ernten. Durch die längere Aufbewahrungszeit könne das Angebot im Dorfladen natürlich erweitert werden, sagt der Leiter der Dorfmeisterei. „Es ist ein Quantensprung für unsere Landwirtschaft und wir freuen uns riesig über das großzügige Geschenk“, sagt Stefan Handtke (57) während der einstige Seecontainer langsam dem extra dafür geschaffenen Fundament entgegenschwebt.

Anzeige

Wunsch scheiterte an Finanzierung

Alles läuft wie am Schnürchen. Die beiden Mitarbeiter des Krandienstes beweisen Fingerspitzengefühl. Sanft setzen sie den Container auf seinen neuen Platz. Ein lang gehegter Wunsch, der bislang immer an der Finanzierung scheiterte, geht in Erfüllung. Der Kühl-Container ist so groß, dass die Landwirte ihn künftig mit einem kleinen Radlader befahren können, um die Produkte hier einzulagern.

Bei vier Grad Celsius lagert dann beispielsweise das Wintergemüse an einem Ort, der früher der Wissenschaft diente. Mike Naujok (56) ist Referatsleiter an der Universität Greifswald und erklärt, dass die Studenten und Akademiker aus dem Institut für Geografie und Geologie eigentlich ständig über den Erdball reisen, um sogenannte Bohrkerne aus aller Herren Länder einzusammeln. Die sogenannten Prüfkörper stammen beispielsweise aus Südafrika, Südamerika, Tibet oder Madagaskar – manchmal kommen sie auch aus der näheren Umgebung, beispielsweise aus Stralsund.

4,8 Tonnen Leergewicht schwebten dank des Krandienstes Lange sanft einem neuen Standort entgegen. Quelle: Carolin Riemer

Auskunft über erdgeschichtliche Entwicklung

„Die Bohrkerne werden oft über einen sehr langen Zeitraum untersucht und mussten für die Forschung bei konstanten Temperaturen und einer konstanten Luftfeuchtigkeit eingelagert werden“, erklärt Naujok. Die etwa 60 bis 90 Zentimeter langen Gesteinskerne geben Aufschluss über die erdgeschichtliche Entwicklung und sind durch die aufwendige Beschaffung und den Transport mehrere einhunderttausend Euro wert. Es ist ein ehemaliger Seecontainer, den die Universität in Eigenleistung mit einer Klimaanlage und einer Luftbefeuchtungsanlage ausstattete. Doch nun habe die Universität eine neue Kühlzelle für die Bohrkerne anschaffen können.

Transport lief reibungslos

„Wir haben nach einem neuen Verwendungszweck gesucht, der möglichst einen gemeinnützigen Charakter besitzt“, sagt Mike Naujok. Die Arbeit, die die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden leiste, imponiere den Mitarbeitern der Uni Greifswald so sehr, dass sie nicht lange überlegen mussten, wer der neue Empfänger sein soll. Bereits vor einigen Jahren spendierte die Universität auch der Tafel in Grimmen einen großen Kühlcontainer.

Lesen Sie auch

Mittlerweile ist das wuchtige Geschenk unter den Augen einer Kindergartengruppe und vieler Mitarbeiter sicher auf dem Streifenfundament gelandet. Stefan Handtke ist froh, dass alles reibungslos lief, immerhin habe er zusammen mit einem Praktikanten das Fundament eigenhändig geschaffen. Die Möglichkeit, ihre Produkte nun langfristiger aufbewahren zu können, sei ein großer Pluspunkt für ihre Arbeit, betont er noch einmal. Und auch die Tatsache, dass das Wintergemüse künftig an einem Ort aufbewahrt werde, der früher der Wissenschaft diente, imponiert den Mitarbeitern sehr.

Von Carolin Riemer