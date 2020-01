Grimmen

Welche Urlaubsziele verfolgen die Grimmener im neuen Jahr? Urlaub direkt vor der Haustür, an einem der wunderschönen Ostseestrände? Rein in den Flieger und ab auf einen anderen Kontinent? Oder doch lieber der Wellnessurlaub an der polnischen Ostsee? Katrin Blank aus dem Reisebüro K & K Reisen kennt die Trends.

Kreuzfahrten sind 2020 der absolute Renner

„Auch 2020 wird das Jahr der Kreuzfahrten“, weiß Katrin Blank. Egal, ob Familien mit kleinen Kindern, Senioren oder Partygruppen – Urlauber zieht es immer häufiger auf die Weltmeere. „Der Trend zeigt, dass Kreuzfahrten bei uns inzwischen am häufigsten gebucht werden. Viele begeistert einfach das Komplettpaket, welches einem auf den großen Schiffen erwartet“, meint die Reiseexpertin aus der Trebelstadt.

Viele starten direkt von Warnemünde aus und erkunden die nähere Ostsee. Aber auch Touren zu den Metropolen Westeuropas sind überaus beliebt. „In kürzester Zeit können die Reisenden so beispielsweise London, Rotterdam oder Paris sehen“, beschreibt Katrin Blank und erklärt: „Es gibt inzwischen diverse Kombinationsmöglichkeiten. Sehr beliebt sind auch die Mittelmeer- oder Orienttour.“

Winterurlaub wird fast gar nicht gebucht

Eher unbeliebt bei den Grimmenern ist hingegen der Winterurlaub. „Ski- oder Snowboard-Touren werden nur sehr selten gebucht. Auch in den Winterferien zieht es die Reisenden eher in die wärmeren Gegenden“, weiß die Expertin und kennt die beiden Favoriten: „Für die meisten Urlauber kommen in den Wintermonaten dann die Kanaren oder die Karibik infrage.“

Die im Sommer sehr angesagten Reiseziele, wie Spanien, Türkei, Griechenland oder Bulgarien werden in den Wintermonaten eher verhalten gebucht. „Wenn es im Februar ins Warme gehen soll, dann auch richtig ins Warme“, sagt Katrin Blank.

Grimmener lieben Wellnessurlaub an der polnischen Ostsee

Immer häufiger geht es für die Menschen aus der Region auch auf Kurztrips. Das Zauberwort lautet hierbei „Wellness“. „Für ein verlängertes Wochenende oder auch eine ganze Woche zieht es die Leute hierbei an die polnische Ostsee. Dies liegt ganz einfach daran, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier kaum zu toppen ist“, weiß die Mitarbeiterin aus dem Reisebüro.

Diese kurzen Wellness-Trips nach Polen sind zu jeder Jahreszeit beliebt. Besonders aber in der Nebensaison, weil die Preise dann unschlagbar sind.

Im Sommer setzen viele auch auf einen schönen Urlaub auf Usedom, Rügen oder dem Darß. „Da insbesondere in der bundesweiten Sommerferienzeit diese Insel aber überaus voll sind, weichen inzwischen viele auch auf die Mecklenburger Seenplatte aus. „Dieser Trend zeichnet sich seit einigen Jahren ab“, weiß Katrin Blank.

Nicht zu vernachlässigen sind in den Sommermonaten aber auch innerdeutsche Reiseziele. „Nach wie vor sind die Bundesländer Thüringen und Sachsen angesagt“, betont die Reiseexpertin.

Ferienhausurlaub in Dänemark weiterhin beliebt

Wer nicht unbedingt auf Hitze und konstantes Wetter steht, mietet sich ein Ferienhaus in Dänemark. „Diesbezüglich haben wir enorm viele Wiederholungstäter. Der Ferienhausurlaub in Dänemark ist ganzjährig beliebt und etwas für alle Altersklassen“, weiß Katrin Blank.

Mit der Fähre sind aus der Grimmener Region stammende Leute schnell am dänischen Reiseziel angekommen. Vor Ort kann man einfach entspannen oder eine der zahlreichen Attraktionen im Land besuchen.

Von Raik Mielke