Urteil wegen Steuerhinterziehung in Grimmener Firma rechtskräftig

Grimmen

Ein bereits Anfang Juli 2018 verkündetes Urteil gegen drei Männer und eine Frau – zwei Tschechen, ein Deutscher und eine Polin – ist jetzt rechtskräftig. Darüber informierte das Landgericht Rostock jetzt. Der Bundesgerichtshof hat die von drei der Angeklagten eingereichte Revision als unbegründet verworfen.

Die Angeklagten waren zu Freiheitsstrafen von einem Jahr und neun Monaten, zwei Jahren und neun Monaten, vier Jahren und drei Monaten und fünf Jahren verurteilt worden. Sie hatten gemeinsam zwischen 2013 und 2016 in Grimmen und Stralsund Steuern in Höhe von mehr als 4,7 Millionen Euro hinterzogen. . Dazu hatten sie über die extra dazu gegründete Molto Industries GmbH in Grimmen gemischte Produkte als energiesteuerfreie Reinigungs- und Schmiermittel vertrieben, obwohl diese kraftstoff- beziehungsweise kraftstoffzusatztauglich waren und auch als Kraftstoffe in Europa verkauft worden sind.

Das Gerichtsverfahren war bereits im September 2017 in Rostock eröffnet worden.

Von Almut Jaekel