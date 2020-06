Uwe Krüger ist der „Hausmeister“ der Gemeinde Wittenhagen

Grimmen

Seit 1. Januar ist Uwe Krüger als Gemeindemitarbeiter in Wittenhagen angestellt. Er mäht und streicht und werkelt in Abtshagen, Wittenhagen, Kakernehl und Glashagen. Kurz gesagt: Der 51-Jährige ist der Hausmeister der Gemeinde und passt auf, dass alles in Ordnung gehalten wird.

Uwe Krüger hat derzeit alle Hände voll zu tun, dass beispielsweise der Rasen auf dem Fußballfeld in Abtshagen nicht verbrennt und das Gras nicht zu hoch wächst. Als seinen treuen Kollegen sieht er seinen Rasen-Traktor, wie er lachend erzählt. „Mindestens ein Mal pro Woche wird gemäht. Mit unserer Technik ist das ja alles kein Problem“, sagt der Vater einer Tochter. Auch in seinem Heimatdorf Glashagen besitzt und pflegt er ein großes Grundstück. In den Sommermonaten verbringt Uwe Krüger die meiste Zeit des Tages an der frischen Luft. „Und das ist auch gut so“, sagt er, steigt auf seine Leiter und streicht weiter den Anbau des Vereinshauses auf dem Sportplatz in Abtshagen. Als Gemeindemitarbeiter hat man eben ständig viel zu tun.

Von Carolin Riemer