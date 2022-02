Valentinstag Grimmen: Diese Pärchen sind tierisch verliebt

Grimmen

Liebe liegt in der Luft des Grimmener Heimattierparks. An Valentinstag sind verliebte Trebelstädter hier in bester Gesellschaft – denn auch unter den Bewohnern des Tierparks haben schon einige Junggesellen ihr romantisches Gegenstück gefunden. Tierisch verliebt sind zum Beispiel die kleinen Muntjaks. „Die Beiden sind wirklich süß zusammen. Das Männchen läuft dem Weibchen gerne hinterher, stupst sie an und bespaßt sie. Daran erkennt man die Zuneigung“, weiß Heide Jahn, stellvertretende Tierparkleiterin.

Das ist für den Besucher gut zu erkennen, wie sie ganz für sich am Teich grasen. Die grundsätzlich scheuen Tiere zählen zu der kleinsten Hirschart und sind noch namenlos. Denn bisher wurde für das junge Liebespaar noch keine Patenschaft übernommen. Daher könnte es für den Einen oder Anderen ein romantisches Geschenk für den Valentinstag sein, das süße Pärchen zu unterstützen.

Zusammen lachen können ist für die Kookaburros wichtig. Die Vergesellschaftung der Exoten ist relativ schwierig. „Bei der Angewöhnung muss man sehr vorsichtig sein. Denn das kann sonst böse enden, wenn sie sich nicht leiden können“, weiß Jahn. Bei den beiden lachenden Hänsen hat es scheinbar gut geklappt.

Wichtig ist auch für die Kookaburros: Zusammen lachen können. Quelle: Heide Jahn

„Sie sitzen viel beieinander und rufen und lachen zusammen. Das kommt nur vor, wenn sich das Paar gut versteht“, so Jahn weiter. In ihrem ursprünglichen Herkunftsland Australien ist gerade Paarungszeit. „Mal sehen, ob wir auch bald Nachwuchs im Brutkasten haben“, sagt die Tierpflegerin.

In diesem Gehege hat Kleopatra das Sagen

So wie einst die Namensgeberin herrscht auch Erdmännchen Dame "Kleopatra" über die Herde. Ihr Auserwählter "Otto" steht ihr treu zur Seite. Quelle: Heide Jahn

Die Erdmännchen Familie zeigt eine besondere Dynamik. „Die Königin wählt selbst das Männchen aus. Und Cleopatra hat sich für Otto entschieden“, erzählt Jahn. Nach welchen Kriterien die Dame vorgeht oder ob es Liebe auf den ersten Blick war, ist schwer festzustellen „Vielleicht waren es seine weißen Augenbrauen. Das fällt als Erstes bei dem Herren auf“, sagt Jahn lachend. Sein Konkurrent – der verschmähte Liebhaber – blieb als Freund der Familie und Onkel in der Gruppe und hilft seitdem bei der Aufzucht der Jungtiere.

Seitdem sich die Liebenden gefunden haben, gab es reichlich Nachwuchs. So flitzt auch momentan ein kleines Erdmännchen zwischen Mutter und Geschwistern hinterher.

Auch ein gebrochenes Herz versteckt sich in einem Gehege des Grimmener Heimattierparks. Nachdem Kapuziner-Äffchen Thor, der frühere Anführer der Truppe gestorben ist, ist Spita nicht besonders entzückt von dem neuen Alpha-Männchen. Wotan war davor rangniedrigster und hat wenig Erfahrung mit den ehelichen Pflichten. „Sie ist mit seiner Leistung merklich unzufrieden und danach nicht so gut drauf“, weiß die Tierpflegerin.

Im Storchennest gab es keinen Platz mehr für ein Weibchen

Unzufrieden waren auch einst zwei gefiederte Gesellen. Unter den Störchen gab es sogar ein gleichgeschlechtliches Paar. Und das nur, weil die Beiden vom Weibchen für einen wilden Vagabunden-Storch verschmäht wurden. Das lief folgendermaßen: Im hohen Storchennest kommen jedes Jahr Wildstörche zu Besuch nach Grimmen. „Das Männchen kommt immer vor seinem Weibchen an, um das Nest vorzubereiten. In der Zeit vergnügte sich das wilde Männchen mit dem beheimateten Weibchen. Doch wenn seine Gattin nach Grimmen kam, war das andere Weibchen vergessen und er ignorierte die vorherige Geliebte“, erinnert sich Jahn.

Das sollen die beiden Storchenherren nicht gut geheißen haben und beschlossen ihr eigenes Nest zu bauen und dem Weibchen für ihre Schäkerei damit zu signalisieren – jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr.

Selbst ist der Storch - auch Männchen können sich ein schönes Nest bauen. Quelle: Heide Jahn

Ältestes Pärchen sind wohl die Uhus, die in den nächsten Jahren Silberhochzeit feiern können. Auch die Papageienvögel – die Aras – machen ihrem Namen alle Ehre und begrüßen noch regelmäßig Nachwuchs, selbst im betagten Alter.

Ein Singletier ist – kaum zu glauben – der kuschelige, großäugige Orlando. Für den jungen Alpakahengst konnte bisher noch kein passendes Weibchen gefunden. Doch werden die Pfleger dem Publikumsliebling dabei helfen sein Gegenstück zu finden.

Von Christin Assmann