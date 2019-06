Tribsees

Die Polizei ermittelt derzeit wegen mehrerer Sachbeschädigungen am Gewerbestandort im Grammendorfer Weg in Tribsees. Der oder die Täter verursachten dort in den vergangenen Tagen Schäden von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die jüngste Anzeige erhielten die Polizisten des Grimmener Reviers am Dienstag. An einer Lagerhalle wurden 83 Scheiben – zum Teil mit eingearbeitetem Drahtgeflecht – mit Steinen zerstört. Die Steine fanden die Polizisten noch am Tatort. Sie wurden sichergestellt, um Spuren zu sichern. Den Schaden allein in diesem Fall schätzten die Polizisten auf mehrere tausend Euro.

Bereits am 28. Mai wurde beim Grimmener Polizeirevier die Beschädigung von Solarmodulen und Wechselrichtern angezeigte. Auch dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Nur einen Tag zuvor waren die Polizisten an diesem Gewerbestandort. Ein oder mehrere Täter hatten an einem Gebäude ebenfalls Scheiben beschädigt und zudem einen Feuerlöscher entleert.

Wer Ende Mai/Anfang Juni etwas Auffälliges an dem Gewerbestandort beobachtet hat, wendet sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570). Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Polizei ist Dauergast am Gewerbestandort:

Februar 2019: Maschinen aus Betriebsgebäude gestohlen

Januar 2019: 200 Liter Kraftstoff aus Fahrzeugen gezapft

Oktober 2018: Kabel von Solarpark gestohlen

Anja Krüger