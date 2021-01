Vandalismus-Tour in der Grimmener Weinert-Straße 

Grimmen

In Fällen von Vandalismus in der Grimmener Erich-Weinert-Straße bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie am Freitagmorgen bekannt wurde, gab es in diesem Bereich des Stadtgebiets Südwest in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag gleich drei Vergehen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Am Vereinshaus in der Erich-Weinert-Straße, welches die Stadt unterhält und in dem verschiedene Vereine ansässig sind, versuchten die Unbekannten, Scheiben einzuschlagen. Zudem wurde ein, in der Erich-Weinert-Straße parkendes Auto, beschädigt. Die Täter rissen ein Kennzeichen ab, welches später wiedergefunden wurde. Zudem wurde der Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt. Des Weiteren vergingen sich die Vandalen an dort platziertem Sperrmüll.

Anzeige

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Raik Mielke