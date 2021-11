Vandalismus in Grimmen: Unbekannte beschmieren Sportplatz der Wander-Grundschule 

Grimmen

Unbekannte haben bereits in der Nacht vom Montag zum Dienstag die Tartanfläche des Sportplatzes der Grimmener Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“ mit Graffitis beschmiert. Dies teilte die Polizei der OSTSEE-ZEITUNG am Mittwochvormittag mit.

Angela Rüster: „Wir haben es häufiger mit solchen Vandalismustouren zu tun“

Auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern wurden die Schmierereien aufgetragen. „Wir haben es häufiger mit mutwilligen Zerstörungen und Graffitis auf unserem Schulhof zu tun“, ärgert sich Angela Rüster. Wie die Schulleiterin informiert, wird der Schulhof in den Abendstunden häufiger von Jugendlichen aufgesucht. Die Fläche ist von der angrenzenden Straße aus nicht einsehbar. Trotzdem bittet die Polizei um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in den Abendstunden oder in der Nacht zum Dienstag etwas bemerkt hat, sollte dies melden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Von Raik Mielke