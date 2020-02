Greifswald

Ohne Michael Succow (78) müsste Mecklenburg-Vorpommern und der Rest Deutschlands viele Naturschönheiten missen: Der Greifswalder Biologe ist ein Weltverbesserer durch und durch und der Vater des Nationalparkprogramms. Bevor sich 1990 die letzte DDR-Volkskammer von der politischen Bühne verabschiedete, gab er ihr die fachliche Grundlage zur Festlegung von 14 Großschutzgebieten (darunter fünf Nationalparke) – dem „Tafelsilber der Einheit“, wie der damalige BRD-Umweltminister Klaus Töpfer es nannte. Was denkt Succow, Deutschlands Naturschutzpionier, 30 Jahre später darüber? Sechs Fragen an den Alternativen-Nobelpreis-Träger:

Herr Succow, Was empfinden Sie, wenn Sie sich vor Augen führen, was sich seit der Wiedervereinigung aus dem damals beschlossenen Nationalparkprogramm entwickelt hat?

Es macht mich froh, dass es gelungen ist, einen Teil des Kapitalstocks Natur zu sichern. Und wir begreifen immer mehr, dass eine funktionstüchtige Natur unsere zukünftige Lebensgrundlage ist. Wenn ich bei unseren Projekten mit der Succow-Stiftung im Ausland sehe, was wir der Natur schon angetan haben, was wir unwiederbringlich zerstört haben, dann bekomme ich große Sorge. Umso glücklicher können wir sein, dass wir es in Deutschland geschafft haben, größere Naturräume in ihrer Schönheit, in ihrer Tradition, ihrer Nützlichkeit und Vielfalt zu erhalten. Es gibt inzwischen bundesweit 17 Biosphärenreservate, 16 Nationalparke. Und es geht weiter: Es werden im Osten Deutschlands noch weitere Biosphärenreservate entstehen.

Wo Menschen in Schutzgebieten wohnen, gab und gibt es immer auch Konflikte. Wie bringt man Mensch und Natur in Einklang?

Gerade in der Anfangszeit hatten wir harte Kämpfe zu bestehen. Eben waren es noch Jagdgebiete, plötzlich sollten diese für das Gemeinwohl unter Schutz gestellt werden. Investoren kamen und wollten die Filetstücke haben. Doch uns ist es gelungen, unsere Verordnungen mit den neuen Landesregierungen weitestgehend durchzusetzen. Heute steht eine große Mehrheit der Deutschen hinter den Nationalparken, identifiziert sich damit. Viele Menschen kommen zu mir, sind dankbar, Landschaften vorzufinden, in denen ökologisch produziert wird, wo die Horizonte weit sind und man einen naturverträglichen Tourismus hat, in denen der Kirchturm der höchste von Menschen gebaute Punkt ist. Das erfüllt mich mit Freude. Trotzdem ist Naturschutz zunehmend schwieriger in einer Gesellschaft, in der die Spaltung zunimmt, in der Bauern, die ökologisch produzieren möchten – Landwirte im Sinne des Wortes – Opfer einer verfehlten, zerstörerischen Agrarpolitik wurden. Der Weg kann nur sein, eine Landnutzung zu finden, die wieder diejenigen das Land bewirtschaften lässt, die dort leben und arbeiten. Wir müssen uns verbünden, dafür kämpfen, dass unsere Bauern höhere Preise für ihre Produkte erhalten und nicht länger durch Dumpingpreise gedemütigt werden.

Immer mehr vor allem junge Menschen engagieren sich aktiv für den Umweltschutz. Stichwort Fridays for Future.

Es tut gut, dass wir, die wir an die Vernunft appellieren, in der Jugend immer mehr Verbündete finden. Vor einigen Jahren war das noch nicht so. Ich erlebte überwiegend eine Jugend, die in einer Amüsiergesellschaft ihre Eigeninteressen verfolgte. Ich war oft verzweifelt ob dieser Gleichgültigkeit. Dann, völlig unerwartet, waren da diese Kinder und Jugendlichen, die auf die Straße gingen und aufbegehrten: Wir sind jung, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das gibt mir wieder viel Hoffnung.

Was bedeutet Ihnen persönlich die Natur?

Die Begegnung, die Zwiesprache mit der Natur ist für mich ein erfülltes Stück Leben, ein großes Glück.

Haben Sie einen Lieblingsplatz in den Nationalparken?

Überall, wo die Natur ihren Frieden findet und sich noch selber leben darf. Dort, wo noch Kornblumen blühen, wo die Lerche noch singt, die Wachtel ruft und wo ich das Wasser aus dem Bach trinken kann. Das sind meine Orte der Sehnsucht, der Freude.

Jubilaren wünscht man was. Was wünschen Sie den Nationalparks für die Zukunft?

Dass wir die Vernunft und Weitsicht haben, eine Landnutzung einzuführen, die den Kapitalstock Natur nicht vernutzt, sondern den Humus, den Boden achtet und vermehrt. Der, der ökologisch Gutes tut, muss honoriert werden. Der, der Landschaft ruiniert, darf nicht subventioniert werden. Da könnte Mecklenburg-Vorpommern ein Vorbild für ganz Deutschland werden. Eine gewisse Hoffnung, dass uns das gelingt, habe ich noch. Denn intakte Natur wird immer wertvoller, ist ein immer knapper werdendes Gut!

Von Antje Bernstein