Die „Kleine Galerie unterm Dach“ im Velgaster Gemeindezemtrum ist wieder geöffnet. Die nun schon vierte Ausstellung in diesem Rahmen gestaltet Elke Klonikowski aus Levenhagen bei Greifswald.

Ausstellung in der alten Schule

Elke Klonikowski ist nicht nur Künstlerin, sondern eine ehemalige Velgasterin, was eine Voraussetzung für die Ausstellung in der „Kleine Galerie unterm Dach“ ist. Als Kind und Jugendliche war sie von 1960 bis 1970 als Schülerin in dem Haus aktiv, in dem sie heute ihre Bilder ausstellt. Damals war es noch die Polytechnische Oberschule (POS) „ Werner Seelenbinder“ Velgast.

„Ich bin eine Chaotin. Ich bin eine Diplomingenieurin, eine Programmiererin, Controllerin, Keramikerin – und ich male. Ich male, ich sprühe, gieße, kratze und spritze. Ich baue Strukturen aus Marmormehl, Spachtelmasse, Baumaterialien, Sand, Sägespänen, Kaffee, Wachs oder Strukturpasten. Die Techniken habe ich mir bei verschiedenen anderen Künstlern abgeschaut“, sagt Elke Klonikowski.

Malerin: „Manchmal gelingt ein Bild nie“

„Ich plane ein Bild, indem ich Farben, Format und die Technik auswähle. Ich beginne. Aber oft kommt mir spontan etwas Anderes in den Sinn. Manchmal gelingt mir ein Bild schnell, manchmal nie. Was ich morgen malen werde, kann niemand ahnen, ich auch nicht“, findet sie und meint, dass sich auch die Besucher einfach überraschen lassen sollen.

Wo und wann kann man sich nun überraschen lassen? Die Ausstellung in der Galerien im Velgaster Gemeindezentrum ist werktags von 9 bis 16 Uhr im Dachgeschoss geöffnet, ein Aufzug ist vorhanden. Oder man vereinbart mit der Ortschronistin Inge Perlitz einen Termin zur Führung (Telefon 038324/385. Auch dann ist Spannung garantiert.

Von Helmut Augustyniak