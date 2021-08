Stralsund

Die Chancen des ländlichen Raums: Wer Hans Werner Bünger auf sein Lieblingsthema anspricht, erlebt einen Menschen, aus dem die Ideen nur so heraussprudeln. Es gibt wohl kaum einen Bereich des öffentlichen Lebens abseits der Städte, über den sich der 70-Jährige nicht schon mal Gedanken gemacht hätte – und zwar solche, die in die Richtung gehen, wie sich die Situation verbessern ließe.

Seine größte Idee, sie treibt ihn schon seit vier Jahren um, ist die Errichtung eines Medienhauses in Velgast. „Ein Ort, der für alle offen ist“, erzählt Bünger. Er will nicht weniger als eine Eier legende Wollmilchsau – „mit Café, Bibliothek und vielen Weiterbildungsangeboten. Eine Art Volkshochschule. Ein Kinder- und Jugendtreff. Ein Ort, wo die Generationen aufeinandertreffen, aber auch ihre Rückzugsmöglichkeiten haben. Vereine können dort ihre Veranstaltungen machen. Mütter bringen ihre Babys mit und klönen. Schüler zeigen Senioren, wie man Handys benutzt.“

Sätze voller Energie und Aufbruchstimmung

Gerade der letzte Punkt ist ihm wichtig. Der gebürtige Velgaster will die ältere Generation, die auf dem Land die Mehrheit der Bevölkerung stellt, an Internet, Smartphone und Co. heranführen. Denn: „Ein selbst bestimmtes Leben funktioniert nicht ohne Digitalisierung und Medienkompetenz. Wir brauchen nicht nur Glasfaser-Anschlüsse, wir müssen auch wissen, wie man sie benutzt.“ Es sind klassische Bünger-Statements. Voller Energie und Aufbruchstimmung.

Er sagt außerdem Sätze wie „Wir rennen nicht mehr Trends hinterher – wir setzen Trends.“ Oder „Wir müssen überlegen, wie wir eine neue Kreislaufwirtschaft umsetzen können.“ Und: „Wir haben die Möglichkeiten, uns neu und autark aufzustellen. Regional, digital, nachhaltig.“ Und auf die Frage, wie das Haus und alles weitere finanziert werden soll: „Es war noch nie so einfach, an Geld zu kommen.“ Es gebe Fördermittel und günstige Kredite. Aber er weiß auch: „Bund, Land, Landkreis und Kommune müssen in einem Boot sitzen.“

Multiple Häuser gibt es schon am Stettiner Haff

Die Landesregierung hat bereits Wohlwollen für das „Medienhaus HAP“ signalisiert. HAP steht für Haus Aquila Pomerania bedeutet Pommern-Adler. In der Schweriner „Vorpommern-Strategie“, die die wünschenswerte Entwicklung des östlichen Landesteils bis 2030 skizziert, wird das Projekt auf Seite 70 genannt. Außerdem gibt es bereits sogenannte Multiple Häuser, also Gebäude, in denen zahlreiche Initiativen, Vereine und Institutionen ansässig sind und wo beispielsweise auch mal ein Facharzt eine Sprechstunde abhält und an einem Tag pro Woche Physiotherapie angeboten wird. Beispiele dafür finden sich am Stettiner Haff, im Nachbarkreis Vorpommern-Greifswald.

Das Gelände zwischen dem Fachgymnasium und dem Gemeindezentrum in Velgast wäre laut Bünger ein idealer Standort für das Medienhaus. Quelle: Kai Lachmann

Soweit ist man in Velgast aber noch lange nicht. Außerdem fehlt etwas ganz Wesentliches: ein Haus. Hans Werner Bünger schwebt ein Neubau auf einem Gelände zwischen Fachgymnasium und Gemeindezentrum vor. Auf der Fläche wachsen gerade Sonnenblumen. Das Medienhaus HAP mit seinen Angeboten soll in die Region ausstrahlen. Denn im Umland leben rund 20 000 Menschen, die davon profitieren würden, meint Bünger. Deshalb will er alle Gemeinden rund um Velgast mit ins Boot holen und sie miteinander vernetzen zu einer „Region mit Zukunft“.

„Geiht nich, gifft’t nich!“

Der erste Schritt in diese Richtung ist ein Workshop im Velgaster Gemeindezentrum am 3. August, zu dem Vertreter der Kommunen eingeladen sind. Die Teilnehmer sollen zusammentragen, was sie für Vorstellungen haben und welche Vorteile ein Bündnis der Kommunen mit sich bringen könnte. Aufgrund von Corona sind die Plätze zwar begrenzt, aber wenn noch jemand mitmachen will, kann er oder sie sich per Mail an h-w.buenger@gmx.de erkundigen, ob noch etwas zu machen ist. Motto des Workshops: „Geiht nich, gifft’t nich!“

Mehrere Zusagen habe er schon. Nur vom örtlichen Bürgermeister (noch) nicht. Der zeige wenig Interesse für seine Idee, bedauert Bünger. Aber davon lässt er sich nicht entmutigen. Im Gegenteil: „Das Potenzial für den ländlichen Raum war nie größer als jetzt“, meint er und schiebt noch einen typischen Satz hinterher: „Alle, die etwas anderes behaupten, denen glaube ich nicht.“

