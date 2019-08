Grimmen

Das Wochenende: Es blökt, es singt und bläst – vom Landesleistungshüten der Schäfer, über Opernale bis hin zur abendlichen Bläsermusik wird am Wochenende viel geboten.

Schäfer Reinhard Rohde aus Kirch Baggendorf ist am Sonnabend Gastgeber des Landesleistungshütens Mecklenburg-Vorpommerns. Fünf Schäfer, darunter zwei Gasthüter aus anderen Bundesländern, werden ihr und das Können ihrer Hütehunde unter Beweise stellen. Ab 9.30 Uhr können Besucher des Wettbewerbs unter anderem verfolgen, wie das Ausferchen einer Schafherde funktioniert, welche Aufgabe die Hütehunde beim sogenannten Treiben oder auch beim Weiden der Schafe auf sogenanntem weiten oder engen Gehüt haben. Ausgetragen wird der Wettbewerb unter den Schäfern in Kirch Baggendorf hinter dem alten Wasserwerk. „Ab der Landesstraße ist der Weg dorthin ausgeschildert“, informiert Rohde.

Opernale in Kirchdorf

Offiziell ist die Opernale auf Tour mit „Clanga pomarina“ am Freitagabend um 20 Uhr im Pferdestall in Kirchdorf zwar ausverkauft, einige Tickets sind aber eventuell mit etwas Glück noch an der Abendkasse erhältlich. Am Sonnabend um 20 Uhr gibt es eine weitere Aufführung um 20 Uhr in der Kirche in Starkow. Beim Besuch der Oper von Henriette Sehmsdorf (Text /Regie) und Benjamin Saupe (Musik) lernt man den seltenen Vogel kennen – auf höchst unterhaltsame und amüsante Weise. Er ist ein Pommer, der Schreiadler namens Rainer und der Held der Oper. Er segelt um die Welt ins südafrikanische Winterquartier und kehrt doch immer wieder zurück in die geliebte heimatliche Waldlandschaft, auch wenn hier Windräder zur Gefahr werden. Auf der Bühne agiert er als Ich-Erzähler, mal als Puppe dann wieder in Gestalt der Sänger. Es gibt eine Vogelhochzeit und Ehekrach mit Versöhnung. Schnelle Wechsel der Musikstile mal in Anlehnung an Mozart und Vivaldi, mal in leichter Schlagermanier, mal mit jazzigen Einlagen lassen keine Langeweile aufkommen.

Bläser in Horst

Am Sonnabend, den 17. August lädt die Horster Kirchgemeinde zu einer „Abendlichen Bläsermusik“ mit dem Posaunenchor der Johanneskirchengemeinde Greifswald ein. Unter der Leitung von Dr. Gerrit Marx spielen die Instrumentalisten auf den Blechblasinstrumenten zeitgenössische Musik. Das Konzert in der Horster Kirche beginnt um 19 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei.

Von Carolin Riemer