Grimmen: Offene Türen, Konzerte und Bastelei

Grimmen

Am Sonnabend öffnen sich im Gymnasium Grimmen die Türen für Besucher. Dann findet ab 9.30 Uhr die Informationsveranstaltung für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 und deren Eltern statt. Um 9.30 Uhr startet in der Sporthalle des Gymnasiums ein kleines Programm, das Sequenzen aus der Arbeit der Ganztagsschule beinhaltet. In der ersten Vortragsrunde werden ab 10.30 Uhr wichtige Informationen über das Lernen am Gymnasium gegeben, Fragen zum Übergang in diese Schulart beantwortet und Chancen der Gymnasialbildung für die berufliche und persönliche Entwicklung aufgezeigt. Während dieser Zeit erfahren die zukünftigen Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen mehr über das Lernen in der zweiten Fremdsprache. Sprachlehrer vermitteln anschaulich Inhalte und Eigenheiten der Sprachen Latein, Französisch, Russisch und Spanisch. Von 11.15 Uhr bis 12 Uhr findet die Mittagspause statt. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen übernehmen die Versorgung der Besucher. Um 12 Uhr startet dann die zweite Vortragsrunde. Nach den Vorträgen besteht auch die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten der Schule anzuschauen.

Auch die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden bietet am Wochenende Abwechslung mit den Berliner Musikern Anna Carewe und Oli Bott. Bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr findet ihr Konzert im Dorfsaal statt. Mit Cello und Vibrafon begeben sich die Zuhörer auf eine Zeitreise von alter bis zu neuer Musik – mit Ausflügen zu Jazz und Improvisationen.

Musikalisch wird es am Sonnabend ebenfalls im Grimmener „ Kulturhaustreff Europas“. Um 15 Uhr beginnt das Familienmusical „Der Traumzauberbaum“ von Monika Ehrhardt und Reinhard Lakomy. Der Traumzauberbaum hat für die Kinder das Traumblatt mit der Geschichte von Mimmelitt, dem Stadtkaninchen, wachsen lassen. Gemeinsam mit Moosmutzel, dem Waldgeistermädchen, stimmt Mimmelitt das Traumblatt an. Kaum haben die beiden mit dem Morgenmuffelfrühsport die Sonne begrüßt, ist auch schon der große, dicke Kater Leopold zur Stelle. Er will heute Nacht nicht alleine sein, denn ein quietschendes Geheimnis ist unterwegs! Ein Eisengeist! Schreckliche Schauertöne hat er gehört.

Die poetisch-komische Geschichte erzählt für Jung und Alt, dass nicht alles, was alt ist, auf den Müll gehört. Die Karten kosten für Erwachsene 20 Euro und für Kinder 15 Euro.

Von Carolin Riemer