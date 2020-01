Grimmen

Auch am zweiten Wochenende des Jahres gibt es einiges zu erleben: Bereits am Freitag um 19.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde Groß Bisdorf zu einem Info-Abend über ein christliches Sozialprojekt in Südafrika ein. Pastorin in Ruhe Christa Göbel wird zusammen mit Elizabeth K. Smith aus Südafrika in Bild und Ton über ihre Arbeit mit südafrikanischen Kindern im Rahmen des Projekts „Talita Koemi“ berichten. Die Veranstaltung findet im Alten Pfarrhaus in Groß Bisdorf statt. Der Eintritt ist frei.

Eine herzliche Einladung kommt auch aus Grimmen. Ebenfalls am Freitag findet das Kirchenkino um 19 Uhr im Gemeinderaum der Domstraße 7 statt. Gezeigt wird der Film über das kurze Leben des Liedermachers Gerhard Gundermann. Schon um 16 Uhr am Freitag wird zum gemeinsamen Winter-Grillen in den Garten des Gemeindezentrums in die Mühlenstraße 11 eingeladen.

Traditionsfeuer an sechs Orten

Gleich an sechs verschiedenen Orten werden am Wochenende die ausgedienten Weihnachtsbäume in Flammen aufgehen. Der Anfang wird am Freitag in Klevenow gemacht. Ab 18 Uhr laden die Mitglieder des FSV Klevenow auf den Sportplatz des Ortes ein. Die Bäume werden am Freitag ab 13 Uhr in den Orten Barkow, Klevenow und Boltenhagen eingesammelt und auf den Sportplatz gebracht.

Am Sonnabend häufen sich dann Feuer. Ab 15 Uhr laden die Mitglieder des Vereins „Dau wat“ auf die Wiese am Dorfbegegnungshaus Zum Torfstecher in Rakow ein. In Elmenhorst zünden um 16 Uhr die Nachwuchskräfte der freiwilligen Feuerwehr die ausrangierten Weihnachtsbäume beim Feuerwehrgerätehaus an. Wer seinen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. Wer den Baum nicht tragen möchte, kann ihn am Sonnabend bis 12 Uhr auch an den Straßenrand legen. Die Bäume werden abgeholt.

In Abtshagen lädt die Freiwillige Feuerwehr Abtshagen am Sonnabend ab 16.30 Uhr ans alte Gerätehaus zum Tannenbaumverbrennen ein. Auch dort erhält jeder, der seinen Baum mitbringt, einen Glühwein. Wer ihn nicht selbst zum Feuer bringen möchte, kann ihn an die Straße stellen. Die Kameraden sammeln sie am Sonnabend ab 12 Uhr in Abtshagen ein. Gleiches wird ab 9 Uhr in Reinkenhagen von den Feuerwehrleuten angeboten. Ab 17.30 Uhr können die Einwohner sich am Feuer versammeln. Und auch in Bartmannshagen sind die Einwohner ab 17.30 Uhr an das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Von Carolin Riemer