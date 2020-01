Grimmen

Am Freitag findet am Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Horst in Gerdeswalde das letzte Tannenbaumverbrennen des neuen Jahres statt. Wer Lust auf ein Feuer in geselliger Runde hat, ist ab 17 Uhr herzlich eingeladen. Mit Bratwurst, Glühwein und Mutzen wollen die Lagerfeuer-Gäste gemeinsam ins neue Jahr starten.

Letzte Möglichkeit, Ausstellung in Greifswald zu besuchen

Wer dem grauen Wetter entkommen möchte, hat bis Sonntag noch die letzte Möglichkeit, die Ausstellung „Unterwegs in Greifswald. Peter Binder - 50 Jahre Fotografie“ im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zu besuchen. Am Sonntag findet die letzte Führung statt: Um 11 Uhr begleitet Ursula Schier die Besucher ein letztes Mal durch die Ausstellung mit 235 Fotografien aus Greifswalds Vergangenheit und Gegenwart.

Der 1939 in Stettin geborene Peter Binder arbeitete über 50 Jahre als Pressefotograf für die Ostsee-Zeitung, darüber hinaus entstanden zahlreiche Aufnahmen, die Auskunft über die Menschen und ihren Alltag in Greifswald geben. In einer Auswahl von 235 Arbeiten stellt das Pommersche Landesmuseum einen repräsentativen Ausschnitt aus dem Fundus des Fotografen und Stadtchronisten vor. Dabei steht Vergangenes neben Gegenwärtigem und der Besucher kann sowohl die Entwicklung der Stadt bis zum heutigen Tag miterleben als auch rückblickend an diversen Feierlichkeiten, Jubiläen, Konzert- und Sportereignissen teilhaben.

Ateliers und Werkstätten öffnen in Stralsund Türen

Wer sich selbst künstlerisch betätigen möchte, sollte nach am Freitag nach Stralsund fahren: Die Jugendkunstschule Vorpommern-Rügen lädt dann zu ihrer diesjährigen Werkschau in den Speicher am Katharinenberg ein. Alle Ateliers und Werkstätten sind von 17 bis 20 Uhr geöffnet und laden zum Mitmachen und Staunen ein. Alle sind herzlich eingeladen vorbei zu kommen, zu staunen und gemeinsam mit den jungen Künstler*innen die frischen Werke, Worte und Bewegungen zu feiern. Anlässlich des 100-jährigen Bauhausjubiläums beschäftigte sich die Jugendkunstschule Vorpommern-Rügen 2019 intensiv mit den Lehren, Formen und Farben dieser, von Walter Gropius gegründeten, eigenwilligen Kunstschule. Das Team der Jugendkunstschule hat die Bauhaus-Idee ins Hier und Jetzt transportiert und als Aufhänger für eine vielfältige, künstlerische wie gesellschaftspolitische Auseinandersetzung genutzt. Der Eintritt ist frei.

Von Carolin Riemer