Verfolgungsjagd endet bei Franzburg am Baum: Fahrer hat keinen Führerschein

Ein Fluchtversuch vor der Polizei hat für einen 20-Jährigen schwerwiegende Folgen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann am Samstag gegen 19.15 Uhr mit einem VW Golf auf der Abtshäger Chaussee in Franzburg unterwegs. Eine Streife des Grimmener Polizeireviers wollte das Fahrzeug stoppen und den Fahrer kontrollieren.

Der missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die L 22 und die Straße Zu den Hellbergen weiter über einen Radweg in Richtung Pöglitz und Rekentin. Etwa 400 Meter vor der Ortschaft stieß er mit dem Auto, in dem sich drei weitere Personen befanden, gegen einen Baum.

Blutprobe entnommen

Alle Insassen blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 20-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille. Im Krankenhaus Bartmannshagen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Pkw, der nicht für den Straßenverkehr zugelassen war, befanden sich zwei verschiedene Kennzeichen, die ursprünglich für andere Fahrzeuge ausgegeben worden waren.

Gegen den jungen Mann aus Tribsees wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Fahrzeugzulassungsverordnung ermittelt.

Von OZ