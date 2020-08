Wilmshagen

Der Verkehr auf dem Rügenzubringer verursacht in Höhe der Ortschaft Wilmshagen solchen Krach, dass Hans-Jürgen Wellnitz trotz geschlossener Fenster und Dreifach-Verglasung nicht schlafen kann. „Nach der Bauphase war die Geschwindigkeit auf dem Rügenzubringer in diesem Bereich auf 100 Kilometer pro Stunde festgeschrieben. Jetzt liegt sie bei 120 km/h, und fast alle fahren mit 140 km/h vorbei. Das ist sehr laut“, sagt Wellnitz, der auch Mitglied der Sundhagener Gemeindevertretung ist.

Deshalb fordert er, die Geschwindigkeit wieder herunterzusetzen. In lauen Sommernächten abends draußen zu sitzen, sei gar nicht möglich. Besonders betreffe der Geräuschpegel die Anwohner in Wilmshagen an der Abfahrt der Bundesstraße 96n und in der Kleinen Siedlung.

120 km/h dürfen in Höhe der Ortschaft Wilmshagen auf dem Rügenzubringer derzeit gefahren werden. Quelle: Ewert Hannes

Angegebene Werte nicht zu hoch

Eigentlich wollten die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Sitzung den sogenannten Lärmaktionsplan der Gemeinde Sundhagen fortschreiben. Bereits 2014 und 2015, als der Ursprungsplan aufgestellt worden war, wurden keinerlei Konflikte und keine hohe Lärmbetroffenheit festgestellt. Das sei auch jetzt der Fall, wurde der Gemeinde und Verwaltung im Amt Miltzow von der Firma Umweltplan, die die Werte ermittelt, bestätigt. Eine Änderung des Planes sei deshalb nicht notwendig. Geschätzt wurde nämlich nun, dass in diesen Bereichen tagsüber lediglich sechs Menschen betroffen sind, die mindestens 60 bis 65 Dezibel aushalten müssen, nachts seien es gar keine (nachts liegt die zulässige Lärmbelästigung mit 55 bis 60 Dezibel noch unter den Tageswerten).

Dem widersprach Wellnitz jedoch vehement. Ungeklärt ist auch, ob die aktuellen Werte geschätzt oder wirklich gemessen wurden. „Wir haben diesbezüglich angefragt, aber von der Firma Umweltplan noch keine Auskunft darüber bekommen, weil der zuständige Mitarbeiter im Urlaub sei“, sagte Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU).

Windrichtung entscheidend

Auch Christiane Latendorf, Gemeindevertreterin der Linken, findet entscheidend, ob es sich um reelle, gemessene Zahlen oder Schätzungen handelt. „Erst dann können wir festlegen, wie wir mit dem Lärmaktionsplan verfahren und ob wir etwas unternehmen müssen“, sagte sie. „Ausschlaggebend sei auch, bei welcher Windrichtung die Messungen erfolgten. „Bei Ostwind haben wir Anwohner – Christiane Latendorf ist im nahen Bremerhagen zu Hause – das Gefühl, die Autokolonnen fahren direkt über den eigenen Hof“, machte sie den Krach deutlich.

Bei Westwind dagegen sei die Belästigung bei Weitem nicht so stark. Wenn während einer solchen Wetterlage gemessen wird, seien die Zahlen natürlich wesentlich geringer, aber eben nicht wirklich aussagekräftig.

Ununterbrochen zu laut

Hans-Jürgen Wellnitz betonte außerdem, dass unter den jetzigen Corona-Bedingungen die Lärmbelastung extrem zugenommen habe, da wahrscheinlich wesentlich mehr Fahrzeuge unterwegs seien. Auch das müsse berücksichtigt werden, fordert er. Wellnitz: „Der unzumutbare Geräuschpegel betrifft uns jetzt ununterbrochen in der Zeit von 4 Uhr morgens bis 23 Uhr.“

Beschluss zurückgestellt

Weil es zum jetzigen Zeitpunkt zu viele ungeklärte Fragen gibt, nahmen die Gemeindevertreter die Beschlussempfehlung für die derzeitige Überarbeitung des Lärmaktionsplanes Sundhagen von der aktuellen Tagesordnung.

Helmut Krüger: „Wir brauchen erst Antworten“. Und eventuell müsse dann ein Antrag auf Reduzierung der Geschwindigkeit auf dem Rügenzubringer im Bereich der Ortschaft Wilmshagen gestellt werden.

