Verkehrschaos: auf Umwegen nach Grimmen

Grimmen

Am Montag landeten Autofahrer, die aus Richtung Stralsund oder Vorland nach Grimmen wollten, wieder einmal vor Stopp-Schildern der Straßensperrungen. Mit den derzeitigen Markierungsarbeiten auf der Bundesstraße 194 scheinen nun aber die letzten Bauarbeiten im Gange sein.

Umleitungen führten offiziell beispielsweise über Siemersdorf zurück nach Grimmen. Doch die meisten Grimmener kennen kürzere Schleichwege. Und so war die Dorfstraße durch Lehmhagen und Stoltenhagen am Montagvormittag stark frequentiert. Bewohner und irritierte Hunde an Gartenzäunen staunten nicht schlecht, Katzen flitzten schnell über die Straße und aus den Gefahrenzonen.

Manch ein Auswärtiger zögerte dann auch mal, um sich schließlich einem ortskundigen Kraftfahrer anzuschließen. Und die bogen dann auf dem Weg in die Trebelstadt in Stoltenhagen plötzlich ab. Bis Hohenwarth ging die Tour noch auf einer Asphaltpiste – doch auch dort musste dem Gegenverkehr oft Platz gemacht werden. Dafür gab es in der Stoltenhäger Kita spielende Kinder zu sehen, weite grüne Wiesen, aufblühende Natur und seltene Ausblicke ließen den Umweg wenig später schnell vergessen.

Ab Hohenwarth über Heidebrink gibt es nur noch einen holprigen Plattenweg auf dem Weg zurück in die Stadt – und deshalb alle hundert Meter einen Zwischenstopp auf dem Seitengrün wegen der entgegenkommenden Autos. Doch niemand schimpfte, alle schienen froh über die Abkürzung und das herrliche Wetter – gerade so, als wenn sie den kleinen Ausflug zum Wochenstart genießen konnten.

Von Almut Jaekel