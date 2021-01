Verkehrssicherheit in Grimmen: Bäume müssen weichen

Grimmen

Im gesamten Stadtgebiet, beispielsweise in der Friedrichstraße beim Stadtpark oder in der Bahnhofstraße, fanden in den vergangenen Tagen Baumschnitt- und -fällarbeiten statt. „Dies war das Ergebnis eines Gutachtens“, sagt Heike Hübner.

Wie die stellvertretende Bürgermeisterin erklärt, war dies notwendig, um die Verkehrssicherheit in Grimmen zu gewährleisten. Neben dem Stadtbauhof kamen hierbei verschiedene, externe Spezialfirmen zum Einsatz. „Für eventuelle Stürme ist die Stadt diesbezüglich nun wieder gut aufgestellt“, betont Heike Hübner.

Von Raik Mielke