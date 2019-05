Horst

Seinen Führerschein wurde am Donnerstagabend ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Sundhagen los. Mit 0,43 Promille intus stieß er in Horst beim Abbiegen mit seinem Pkw mit einem anderen Pkw zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 1000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 39-Jährige mit seinem Pkw VW in der Dorfstraße in Horst nach rechts in Richtung Grundschule abbiegen. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Pkw Volvo zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 39-jährige VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Im Krankenhaus in Bartmannshagen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten vom Polizeirevier Grimmen sicher und verständigten die Führerscheinstelle.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

akr