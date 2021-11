Verschärfte Maßnahmen: Diese Regeln gelten ab Freitag im Landkreis Vorpommern-Rügen

Vorpommern-Rügen

Aufgrund steigender Corona-Zahlen und einer zunehmenden Auslastung der Krankenhäuser und Intensivstationen hat die Landesregierung die Corona Schutzmaßnahmen im Bundesland ausgeweitet. Daher gilt im Landkreis Vorpommern-Rügen, der sich momentan in der Warnstufe „Orange“ befindet, ab dem 25. November: Die 2Gplus-Regel löst das 2G-Modell ab. Das heißt, Zugang zu vielen Bereichen haben nur noch Geimpfte und Genesene. Sie müssen zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorlegen, um die Einrichtung nutzen zu können.

Dies gilt ab Freitag vor allem in Innenbereichen wie Gastronomie, Veranstaltungen und Feiern, Messen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Erwachsenensport, touristische Betriebe, körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme Friseur. „Auch bei Sport- und anderen Außenveranstaltungen gilt ab Stufe ,Orange’ die 2Gplus-Regel.

Das bedeutet zum Beispiel: Besucherinnen und Besucher können ins Stadion, wenn Sie geimpft oder genesen sind und einen tagesaktuellen Test mitbringen“, teilt Landkreissprecherin Sandra Lehmann mit.

Regelung ändert sich ab Stufe „Gelb“

Außerdem können aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahren ab Stufe „Orange“ keine Tanzveranstaltungen in Clubs, Discos und anderen Orten stattfinden. Auf Weihnachtsmärkten gilt ab Stufe „Orange“ die „2G-Regel“. Das bedeutet: Weihnachtsmärkte dürfen dann nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden.

Diese Regelung ändert sich, wenn der Landkreis wieder auf „Gelb“ eingestuft wird. Erreicht der Landkreis drei Tage hintereinander diese Warnstufe auf der Corona-Ampel des Landes, gilt künftig ab dem übernächsten Tag in Innenbereichen die 2G-Regel. Das heißt: Nur Geimpfte und Genese können diese Angebote nutzen. Ausgenommen sind hier der Friseurbesuch und medizinisch oder pflegerisch notwendige Behandlungen.

2Gplus in Discos und Clubs

Ab Stufe „Gelb“ gilt bei Veranstaltungen in Innenbereichen die Maskenpflicht. Sie darf also auch am Platz nicht abgenommen werden. Außerdem dürfen Veranstaltungen in Innenbereichen nur noch mit 50 Prozent der Sitzplatzkapazität und maximal 1250 Teilnehmern stattfinden. „Besonders große Ansteckungsgefahren bestehen dort, wo Abstände nicht eingehalten werden.

Deshalb gilt in Clubs, Discos und bei anderen Tanzveranstaltungen die 2Gplus-Regel“, so Sandra Lehmann. Das heißt: Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene. Sie müssen am Eingang einen tagesaktuellen Test vorlegen. Bei Veranstaltungen im Außenbereich gilt ab Stufe „Gelb“ künftig die 2G-Regel. Außerdem müssen die Kapazitäten auf 50 Prozent der zu vergebenden Plätze beschränkt werden.

Diese Personen sind nicht betroffen

Ausgenommen von der 2G-Regel sind unter anderem Kinder, die noch nicht sieben Jahre alt sind, sowie Kinder von sieben bis elf Jahren, wenn sie einen negativen tagesaktuellen Test vorlegen. Für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2021 gilt dies auch für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren.

Auch sie müssen einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, wenn sie einen negativen tagesaktuellen Test vorlegen können. Für eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2021 gilt dies auch für Schwangere. Auch sie müssen negativ getestet sein.

Von Mathias Otto