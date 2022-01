Versorgung in Grimmen: Ist die Stadt für die Omikron-Welle gerüstet?

Grimmen

Die Versorgung mit Trinkwasser ist gesichert – auch wenn Omikron ganz schlimm zuschlägt und viele Menschen an der Virusvariante erkranken. Das bestätigt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grimmen (ZWAG), Eckhard Zobel.

„Wir sind gut aufgestellt“, sagt Zobel und berichtet davon, dass die Mitarbeiter, die in den sieben Wasserwerken in Grimmen und den umliegenden Gemeinden sowie in den 16 Klärwerken rund 24 000 Menschen versorgen, sich nicht begegneten. Zobel: „Homeoffice ist dort zwar nicht möglich, aber es gibt Einzelarbeitsplätze. So können wir den Betrieb aufrechterhalten, falls sich jemand infiziert.“

Eckhard Zobel ist Geschäftsführer des ZWAG in Grimmen. Quelle: Meerkatz Cornelia

Darüber hinaus werde beim ZWAG regelmäßig auf Corona getestet: und zwar die Geimpften zweimal pro Woche, alle Ungeimpften sind täglich an der Reihe. „Aber wir haben mit knapp 90 Prozent eine hohe Impfquote im Unternehmen“, sagt Zobel. Er selbst arbeite im „Arbeitskreis kritische Infrastruktur“ im Landkreis mit, die sich regelmäßig trifft und in der genau besprochen werde, wie die Versorgung im Krisenfall gesichert wird.

Die Landesgruppe „Wasserwirtschaft M-V“ und die Kooperation der Wasser- und Abwasserunternehmen in MV sind sogar davon überzeugt, dass ein vorübergehender Personalausfall in den dazugehörenden Unternehmen von 50 bis 75 Prozent für einen gewissen Zeitraum kompensiert werden könne.

Gasversorgung von Stadtwerken gesichert

An erster Stelle gelte auch bei den Stadtwerken Greifswald, die die Gasversorgung in Grimmen gewährleisten, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Das Ansteckungsrisiko für Kunden und Personal soll so gering wie möglich gehalten und die Kontakte möglichst eingeschränkt werden. „Unser Kundenbüro in Grimmen ist bereits seit 15. Dezember 2021 für den Besucherverkehr geschlossen und online oder über die Telefonhotline zu erreichen“, berichtet Steffi Borkmann, Sprecherin der Stadtwerke Greifswald.

Für die Beschäftigten, die direkt für die Aufrechterhaltung der Versorgung verantwortlich sind, gelten besondere Vorsorgemaßnahmen. „Die Kollegen des Netzbereiches Gas erhalten ihre Arbeitsaufträge kontaktlos per Telefon und Mail und die Mitarbeiter beginnen ihren Dienst von zu Hause aus. So werden persönliche Kontakte unter den Kollegen vermieden“, so Borkmann weiter.

Über 90 Prozent der Mitarbeiter seien zudem vollständig geimpft. „Im Zuge der Pandemie wurden unsere Gefährdungsbeurteilungen und Notfallpläne ständig überarbeitet und angepasst. Insbesondere die Vertreterregelungen wurden konsequent nachgewiesen und erweitert.“

Auch die Mülltonnen sollen weiterhin entleert werden. Denn grundsätzlich habe die private Abfallentsorgung oberste Priorität. „Erst bei einem Personalausfall ab 50 Prozent wird die Leistungserbringung gestört“, berichtet Torsten Ewert, Betriebsleiter der Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen. Die Gefahrenlage sei im Vorfeld stufenweise kalkuliert worden. Wenn der Fall entstünde, dass viele Mitarbeiter infektionsbedingt ausfielen, wäre der erste Schritt die vorübergehende Schließung der Wertstoffhöfe. „Wenn nicht die Hälfte der Mitarbeiter ausfällt, muss sich keiner Gedanken machen, und davon kann noch lange nicht die Rede sein“, so Ewert weiter.

Verwaltungen setzen auf Wechselschichten und Homeoffice

Im Grimmener Rathaus sollen ebenfalls vorbeugende Maßnahmen ergriffen worden sein. „Wir haben das Geschehen im Blick und arbeiten seit Beginn der dritten Welle schichtweise im Sozial- und Ordnungsamt. Das bedeutet, die Dienstpläne werden in Wechselschichten konzipiert, um die Kontakte zu minimieren“, erklärt Stadtsprecher Torsten Erdmann. Aufgrund der gesammelten Erfahrung über die vergangene Entwicklung der Pandemie könnten die wichtigsten Schaltstellen kurzfristig gesichert werden, um handlungsfähig zu bleiben. „Die sich verändernde Lage wird genauestens beobachtet und das Handeln angepasst“, betont Erdmann.

Thorsten Erdmann ist Pressesprecher der Stadt Grimmen. Quelle: Raik Mielke

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hingegen verfügt über einen Katastrophenschutzstab, welcher über die verschiedensten Notfallpläne verfügen soll. Damit auch der Kreis handlungsfähig bleibt, arbeiten die Mitarbeiter verstärkt im Homeoffice. „Wenn Mitarbeiter im Büro arbeiten, dann möglichst einzeln. Es gibt zudem verschärfte Zutrittsregelungen für Besucher“, erklärt Sprecherin Sandra Lehmann.

Schul- und Linienverkehr wird von VVR sichergestellt

Die Busse der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) werden auch bei einem möglichen Notfall über die Straßen rollen. Zusammen mit dem Landkreis seien mehrere Optionen abgestimmt, sollte es beispielsweise einen erhöhten Krankenstand geben. Wichtigste Aussage dabei für Eltern und Schüler ist laut VVR: „Solange ein Präsenzunterricht an den Schulen stattfindet, hat neben der Grundversorgung auch die Sicherstellung der Bedienung der Schulstandorte höchste Priorität.“

Michael Lang, Pressesprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen Quelle: Chris-Marco Herold

Seitdem sich das Virus ausgebreitet hat, wurden bei der VVR alle Arbeitsplätze um- und ausgerüstet. „Bei Bedarf können zusätzlich in Bereichen wie Einsatzleitungen und Werkstätten, wo eine räumliche Trennung nicht immer möglich ist, wieder feste Teams und Schichtarbeit eingeführt werden. Homeoffice ist eine weitere zusätzliche Alternative“, sagt Michael Lang, Sprecher der VVR. Dies seien Maßnahmen, die bei der VVR während der vergangenen beiden Jahre bereits angewandt wurden.

Von Christin Assmann, Almut Jaekel und Mathias Otto