Wohl nicht Herr seiner Sinne war ein 48-jähriger Grimmener am Dienstagmorgen. Er hatte Warnbaken um seinen Pkw in der Orenburger Straße in Grimmen gestellt und Verkehrsschilder aufgestellt, um, nach eigenen Aussagen, den Verkehr bei 2050 stattfindenden Bauarbeiten zu leiten.