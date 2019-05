Hey, liebe Stock Car Gemeine & Zuschauer das ist ein Zusammenschnitt der ersten 5 Videos die unser Pilot @Nico Fpv BP am ersten Tag 04.05.2019 gemacht hat in 1. Grimmener "Stock Car Legion" / Hexenkessel Grimmen auf dem Hexenkessel-Opening | Non Stop Stock-Car Racing. Wir wünschen Euch viel Spaß beim gucken. Weitere werden vollgen. Wenn ihr mehr sehen wollt auch von anderen ''Spots'' <~~ das ist fpv Sprach, Plätzen abonniert doch unseren Kanal bei YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxSNFfMhIWDTSjiTiaZSC2A wir würden uns freuen. Bis dahin, ''verheitzt die Reifen aber nicht Euer Leben''.