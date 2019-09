Viel los am kommenden Wochenende

Grimmen

Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert die Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende.

22. Reitturnier in Kreutzmannshagen

Am Sonnabend steigt ab acht Uhr die 22. Auflage des Reitturniers in Kreutzmannshagen. Wie der Veranstalter informiert wird es spannende Wettkämpfe und auch Reiterspiele geben. Anmeldungen für das Tunier nimmt Janine Kerber, Telefon: 0755 642492 gerne entgegen.

Festwochenende in Stoltenhagen

Die Stoltenhäger Marienkirche ist in diesem Jahr 750 Jahre alt. Dies fand Torsten Rütz bei jüngsten bauhistorischen Untersuchungen heraus. Allen Grund zu ausgiebig zu feiern. Los geht das Festwochenende bereits am Freitag um 18 Uhr. Dann gibt es in der Kirche ein Konzert für Orgel und Flöte. Gegen 19.30 Uhr wird dann das Buch „Kirchliches Leben zwischen Trebel und Strelasund“ präsentiert. Um 20 Uhr soll es dann ein gemeinsames Abendessen geben. Am Sonnabend wird Torsten Rütz um 10.30 Uhr die neuesten Erkenntnisse zur Baugeschichte der Marienkirche erläutern. Um 11.30 Uhr spricht Volker König über die Freilegung der Kalkmalereien. Ab 13.30 Uhr sind weitere Vorträge geplant. Anschließend, gegen 16 Uhr schließt sich ein Rundgang durch Hohenwarth an. Abgeschlossen wird das Festwochenende am Sonntag mit einem Festgottesdienst und anschließender Kaffeerunde.

Flohmärkte „Rund ums Kind“ in Reinkenhagen und Brandshagen

Am Samstag findet in der Sporthalle Reinkenhagen der nächste Flohmarkt „Rund ums Kind“ statt. In der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr ist der Flohmarkt geöffnet. Schwangere mit Nachweis und einer Begleitperson können sich bereits ab 13 Uhr umschauen. Die Kindertagesstätte „Kinderhaus Kunterbunt“ in Klein Miltzow erhält 15 Prozent der Einnahmen.

In Brandshagen findet der Flohmarkt „Rund ums Kind“ am Sonnabend in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle des Ortes statt. Über 80 Eltern wollen die Sachen, aus denen Ihre Kinder herausgewachsen sind, die aber noch gut erhalten sind, verkaufen.

Turmscheunen-Party in Griebenow

Am Sonnabend um 19 Uhr beginnt in Griebenow die traditionelle Turmscheunen-Party. Wie im Veranstalter sind Tobias Lembke und Philipp Groß vom BT Events. „Wir werden bei der Warm-up Party ab 19 Uhr mit einem Schlager-DJ beginnen. Dann wird es auch ein Fass Freibier, einen Grillstand und Cocktails geben“, sagt Tobias Lembke. Ab 21 Uhr legt Party-DJ Melody auf. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Von Raik Mielke