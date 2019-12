Viel los rund um Grimmen am dritten Advents-Wochenende

Grimmen

Viel los in Grimmen und den umliegenden Gemeinden am dritten Advents-Wochenende.

Hohenwieden: Letztes Konzert(chen) in diesem Jahr

Die Künstlerinnen Ev Pielucha-Freiwald und Sophia Warczak werden am Freitag um 19.30 Uhr die Konzert(chen)-Reihe festlich ausklingen lassen. „InBetween“ ist ein Konzert, bei dem sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm freuen können. Beginnend bei festlichem Barock geht die Reise über französische Romantik bis hin zum Irish Folk und wird letztendlich abgerundet durch modernen Tango. Gemeinsam gehen die Musikerinnen auf die Suche nach Möglichkeiten der Kombination der beiden Instrumente und lassen neben unbekannten Werken auch bekannte Melodien erklingen.

Grimmen: Sonderschau Stargarder Zitterhälse, Pommerscher Schaukappen und Ostpreußischer Werfer

Von Freitag bis Sonntag gibt es im Kultur- und Ausstellungszentrum der Kleintierzüchter in Grimmen eine Sonderschau. Am Freitag von 10 bis 16 Uhr sind Kindergärten und Schulen recht herzlich eingeladen. Diese können sich die Schau Stargarder Zitterhälse, Pommerscher Schaukappen und Ostpreußischer Werfer kostenlos ansehen. Offiziell sind die Ausstellungsräume am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Sonnabend von neun bis 18 Uhr und am Sonntag von neun bis 14 Uhr geöffnet.

Elmenhorst : Erstes Adventskaffee im Haus der Begegnung

Zum ersten Elmenhorster Adventskaffee wird am Sonnabend ins Haus der Begegnung eingeladen. Nach einem reichhaltigen Kaffee- und Kuchenangebot und dem Bericht des Bürgermeisters über die in der Gemeinde im Jahr 2019 geleistete Arbeit wird ein Weihnachtsprogramm dargeboten. Dabei werden natürlich auch für die schönsten Weihnachtslieder die einzelnen Gesangsstimmen der Gäste gefragt sein. Erstmals präsentiert sich im Rahmen dieser Veranstaltung auch die Firma „Das Feinste vom Feinen“ aus Berlin mit ihrer ENERGETIX Magnetschmuckkollektion. „Wir freuen uns sehr über viele gut gelaunte Gäste an diesem besonderen Tag in Elmenhorst“, sagt Bürgermeister Dr. Rudi Wendorf.

Grimmen: Traditionelles Adventskonzert des Jugendblasorchesters

Um 17 Uhr findet am Sonntag in der Grimmener Marienkirche das traditionelle Adventskonzert des Jugendblasorchesters (JBO) statt. Neben dem JBO musizieren das Vokalensemble der Musikschule und das Blockflötenensemble St. Marien Grimmen. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Von Raik Mielke