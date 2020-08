Viele Aufträge: Grimmener LKW-Werkstatt muss anbauen

Grimmen

Das Auto-Center Grimmen erweitert sein Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum. Am Kaschower Damm, kurz vor der Greifswalder Straße, kann man beobachten, wie die neue Halle entsteht. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange.

Betriebsleiter Frank Gaede erklärt: „Wir sind spezialisiert auf Kühler- und Kofferaufbauten. Dafür sind wir in MV und darüber hinaus bekannt. Nicht viele Firmen können das, was wir hier in Grimmen anbieten.“

Kapazitäten reichen nicht

Die Auftragslage sei deshalb auch sehr gut und die Kapazitäten der Lkw-Werkstatt reichten nicht mehr aus, so Gaede. Personell habe sich das Unternehmen bereits vergrößert. Nun folge der räumliche Zuwachs. „Mit dem zusätzlichen Platz können wir den Männern dann noch bessere Arbeitsbedingungen bieten.“

Von Juliane Schultz