Viele Firmen im Landkreis suchen noch Azubis

Grimmen/Stralsund

Der 1. September war der offizielle Start in das aktuelle Ausbildungsjahr, doch immer noch ist viel Bewegung am Lehrstellenmarkt zu beobachten. „Eine ganze Reihe an Ausbildungsstellen ist auch zum jetzigen Zeitpunkt noch unbesetzt“, so Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund. „Viele Firmen suchen noch nach Azubis für das aktuelle Ausbildungsjahr, auch wenn das bereits begonnen hat.“

Der späte Einstieg in eine laufende Ausbildung muss allerdings von Fall zu Fall betrachtet werden. „Es kommt darauf an, für welchen Beruf sich die Jugendlichen entscheiden“, erklärt Monika Albert, Ausbildungsstellenvermittlerin im Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur. „Grundsätzlich darf nicht zu viel Stoff der Berufsschule versäumt worden sein. Den müssen die Jugendlichen natürlich individuell aufholen. Wem in der Schule das Lernen schon leichtgefallen ist, der dürfte damit auch wenig Probleme haben. Doch das ist nicht bei jedem Schulabgänger so. Letztlich entscheidet aber der Ausbildungsbetrieb, ob die Bewerber noch die Chance auf einen Start im aktuellen Ausbildungsjahr haben. Und auch die zuständige Kammer muss auf jeden Fall ihr o.k. geben.“

Am Besten schon jetzt Gesprächstermin vereinbaren

Momentan sind gerade im Handwerk und in der Gastronomie noch Lehrstellen für das aktuelle Ausbildungsjahr zu besetzen. Jugendliche, die jetzt noch auf der Suche sind, finden den besten Überblick im Internet in der Jobbörse unter www.arbeitsagentur.de. Natürlich können sie auch Kontakt mit der Berufsberatung aufnehmen. Die Beraterinnen und Berater sind unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 / 45555 00 zu erreichen. Bei dringenden Anfragen kann auch die Mail-Adresse stralsund.berufsberatung@arbeitsagentur.de genutzt werden.

Der Kontakt zur Berufsberatung ist im Übrigen auch für alle Jugendlichen wichtig, die erst im nächsten Jahr die Schule verlassen, den die Bewerbungsfristen für den Ausbildungsstart 2021 haben zum Teil bereits begonnen. So haben zum Beispiel zukünftige Bankkaufleute oder Verwaltungsfachangestellte aber auch die Azubis in den Verwaltungen ihre Ausbildungsverträge oft schon ein Jahr vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn in der Tasche. Auch für ein duales Studium laufen die Bewerbungen auf Hochtouren.

„Die Zeit vergeht schneller als man denkt, und dann ist der Schulabschluss da. Wer im kommenden Jahr die Schule verlässt und die eigene Zukunft selbst gestalten will, vereinbart am besten jetzt einen Gesprächstermin mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit“, so Radloff.

Von OZ