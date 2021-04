Vietlipp

An das ehemalige Gutshaus erinnern nur noch die Weiden, die im Grimmener Ortsteil Vietlipp an der Straße stehen, die von der Hauptstraße über den Bahnübergang führt. Von den rund 60 Einwohnern kennen nur noch wenige das Gutshaus, denn Vietlipp ist ein junges Dorf geworden. Neue Häuser sind dort entstanden, wo früher Wiese war. Doch Gudrun Starke hat noch ein deutliches Bild vor Augen, wenn sie an früher denkt. „Im Gutshaus gab es immer eine schöne Feier zum Kindertag. Und in den Ferien gab es einmal in der Woche Kino. Da haben wir Kinder uns immer riesig drauf gefreut“, erzählt Starke, die mit ihren beiden Brüdern in Vietlipp aufgewachsen ist.

„Früher gab es zwar weniger Häuser in dem einstigen Gutsdorf, aber mehr Kinder. Und die haben im Sommer oft im Dorfteich gebadet“, so Starke weiter. Die 63-Jährige erinnert sich gerne an ihre Kindheit. Mit dem Fahrrad ging es nach Grimmen zur Schule. „Spätestens als wir in die Schule mussten, mussten wir Kinder Fahrrad fahren können. Damals gab es noch den Knüppeldamm. Oh, wie oft sind wir da hingefallen. Auch meine Kinder haben ihn noch kennengelernt“, erinnert sie sich. Die neue Straße mit Straßenbeleuchtung kam erst nach der Wende.

Und auch auf eine Wasserleitung mussten die Vietlipper lange warten. „Bis Ende der sechziger Jahre hatten wir eine Pumpe vorm Haus. Zwei weitere Pumpen waren im Dorf“, berichtet Starke. Erst 1976 war dann endlich auch ein Wasserhahn im Haus. Später ist Gudrun Starke zusammen mit ihrem Ehemann Heinz in ihr Elternhaus gezogen. Dort bewohnt das Paar heute das Erdgeschoss. Oben hat sich die jüngere Tochter mit ihrer Familie eingerichtet. In dem Drei-Generationen-Haus ist durch die beiden Enkelkinder stets viel Leben auf dem Hof. Die Großeltern seien gefragt bei der Enkelbetreuung. „Das machen wir überaus gerne. Oft geht es zum Spielplatz in der Dorfmitte mit den beiden“, erzählt die Großmutter.

Für Spaziergänger und Naturfreunde hat Torsten Behnke einen kleinen Ort zur Rast gebaut. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Die Vietlipper fühlen sich wohl in ihrem Dorf und jeder soll für ein schönes Umfeld sorgen. Einer, der sich besonders dafür engagiert, ist Torsten Behnke. Er hat vor zwanzig Jahren ein Haus am Klevenower Weg gebaut. Durch die Autobahn ist es ein Sackgassenweg geworden. „Wir fühlen uns sehr wohl im Ort. Und an die Autobahn haben wir uns gewöhnt, die hören wir gar nicht mehr“, sagt Behnke. Für die Spaziergänger und andere Naturfreunde, die sich gerne einmal ausruhen wollen, hat der ehemalige Polierer mit handwerklichem Geschick eine schöne Sitzgelegenheit gebaut. Und weil er und seine Frau sich ein gemütliches Umfeld schaffen wollten. Zum Wohlfühlen in dem idyllischen Ort zählt für ihn auch die gute Nachbarschaft.

Seit mittlerweile 25 Jahren ist Reinhard Witt mit seiner Fachfirma für Schornsteinsanierung in Vietlipp. Ein ehemaliger Kuhstall, wo damals noch die Namensschilder der Kühe hingen, wurde zu einem modernen Firmensitz umgebaut. Am 25. Juni 1990 startete Reinhard Witt in die Selbstständigkeit und ist, kurz gefasst, kompetent in Sachen Abriss und Neubau von Schornsteinen. „Damals waren wir zu zwölft. Die Firma hat sich verkleinert und arbeitet überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern“, erzählt Witt. Das Betriebsgelände liegt am Dorfrand.

Daran vorbei führt direkt eine neue Straße unter die Autobahn in Richtung Klevenow, in Blickrichtung zu den Windmühlen. Aber die stören den sportlichen fast 70-Jährigen nicht weiter. Reinhard Witt hält sich in einem Sportstudio in Grimmen fit. „Sport tut einfach gut, auch das Zusammenkommen mit Gleichgesinnten“, so Witt weiter. Der Witwer muss nun schon länger eine Pause wegen Corona einlegen. Aber das würde in der momentanen Lage ja viele betreffen. Für die Einwohner bleibt Vietlipp ein Dorf am Rande von Grimmen, wo sie sich wohlfühlen.

Von Roswitha Pendzinsky