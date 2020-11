Vogelgrippe in MV: Erstes Sperrgebiet auf Insel Rügen

Rambin

Die Geflügelpest hat auf der Insel Rügen und dem angrenzenden Festland die nächste Stufe erreicht. Am Donnerstag wurde in einer privaten Tierhaltung ein weiterer Ausbruch festgestellt. 200 Tiere sind betroffen. Zahlreiche Hühner, aber auch Enten und Gänse waren in kurzer Zeit verendet.

Die noch lebenden Tiere, vor allem Hühner, wurden schwer krank und im Sterben liegend vorgefunden. In den Untersuchungen wurde, wie bei einigen der Geflügelpest-positiven Wildvögel, das hochpathogene Influenzavirus des Subtyps H5N8 festgestellt.

Weite Teile der Insel zum Beobachtungsgebiet erklärt

„Alle Tiere, die auf dem Hof gelebt haben, wurden getötet. Sie werden über die Tierkörperbeseitigung entsorgt. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Der Landkreis hatte noch am Donnerstag in Rambin den Tierbestand gesperrt und einen Sperrbezirk, der Ortsteile der Gemeinden Rambin, Samtens, Gustow, Poseritz und Altefähr umfasst, eingerichtet.

Darüber hinaus ein Beobachtungsgebiet, das die Gemeinden beziehungsweise Ortsteile der Gemeinden Dreschvitz, Ummanz, Sehlen, Garz, Poseritz, Gustow, Altefähr, Rambin, Samtens, Putbus, Sundhagen sowie die Hansestadt Stralsund betrifft.

Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete Zu den Sperrbezirken gehören aktuell die Rambiner Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselvitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin und Rambin, die Ortsteile Frankenthal, Muhlitz und Luttow der Gemeinde Samtens, die Ortsteile Saalkow und Walksow der Gemeinde Gustow, die Ortsteile Datzow und Poseritz-Ausbau der Gemeinde Poseritz sowie der Ortsteil Kransdorf der Gemeinde Altefähr. Zu den Beobachtungsgebieten gehören die Gemeinde Dreschvitz, von der Gemeinde Ummanz die Ortsteile Lüßvitz, Moordorf und Unrow, die Gemeinde Sehlen, von der Gemeinde Garz die Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumsevitz, Gützlaffshagen, Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch, Rosengarten, Swine und Wendorf, von der Gemeinde Poseritz die Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß Stubben, Klein Grabow, Luppath, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung, Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Ventzvitz, Wulfsberg und Zeiten, von der Gemeinde Gustow die Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz und Sissow, von der Gemeinde Altefähr die Ortsteile Altefähr, Barnkevitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein Bandelvitz, Scharpitz, Poppelvitz, Groß Bandelvitz und Papenhagen, von der Gemeinde Rambin die Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselvitz-Ausbau, Giesendorf, Gurvitz und Neuendorfer Katen, von der Gemeinde Samtens die Ortsteile Berglase, Samtens, Dumrade, Tolkmitz, Natzevitz, Stönkvitz, Zirkow-Hof, Negast und Sehrow, von der Gemeinde Putbus die Ortsteile Dumgenevitz, Krimvitz und Strachtitz, die Hansestadt Stralsund sowie von der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile Niederhof und Neuhof.

Der Kreis hatte noch am Abend eine Allgemeinverfügung für die betroffenen Orte im Südwesten der Insel verhängt. Kreis-Mitarbeiter haben am Freitag damit begonnen, Schilder mit den Aufschriften „ Sperrbezirk“ oder „ Beobachtungsgebiet“ an allen Zufahrtsstraßen zu diesen Orten aufzustellen.

Geflügelzüchter gehen auf Nummer sicher

Rambins Bürgermeister Andreas Klug hat erst am Freitagmorgen von der gemeindlichen Betroffenheit erfahren, berichtet er. Für die betroffenen Bewohner des Rambiner Ortsteils, die ihren gesamten Geflügelbestand verloren haben, tue es ihm leid. Er sei sich aber sicher, dass die Einwohner seiner Gemeinde, die Geflügel halten, alle Restriktionen einhalten würden.

Tatsächlich ist auf keinem Hof in dem Ort freilaufendes Geflügel zu sehen – auch nicht in den Ortsteilen.

Und auch in den Nachbargemeinden ist man vorsichtig. So ist beispielsweise Holger Henze froh, schon vor einiger Zeit Vorkehrungen getroffen zu haben. Er ist Geschäftsführer der BioGut Saalkow GmbH, auf deren Hof in Gustow normalerweise Pommerngänse freien Auslauf haben. „Ich habe aktuell nur 15 Exemplare“, berichtet er. Und diese seien bereits Ende Oktober, als der Landkreis durch einen tot aufgefundenen Mäusebussard in Neuenkirchen auf Rügen den Ausbruch der Geflügelpest feststellte, eingestallt worden.

Ebenso hat es auch Geflügelzüchter Holger Kliewe aus Mursewiek in der Gemeinde Ummanz gehandhabt. Einzelne Ortsteile der Gemeinde sind vom Landkreis zum Beobachtungsgebiet erklärt worden. Mursewiek gehört nicht dazu. Dennoch sei es eine angespannte Situation für den Geflügelzüchter, wie Kliewe sagt.

Jetzt den Braten fürs Fest kaufen

Aktuell hat er noch insgesamt rund 2500 Gänse und Enten in seinen Ställen. Sollte sich die Vogelgrippe weiter ausbreiten beziehungsweise in anderen Orten festgestellt werden, könnte es sein, dass auch der Ort zum Sperrgebiet erklärt wird und er sein Federvieh nicht mehr verkaufen darf. Deshalb bittet er alle Abnehmer, und da spreche er im Namen aller Geflügelzüchter, sich bereits jetzt Gans oder Ente fürs Weihnachtsfest zu kaufen. „Denn niemand weiß, was morgen ist“, betont Kliewe.

Übrigens müsse niemand Angst haben, aufgrund des Verzehrs von Gans oder Ente, zu erkranken. Einige Anrufe mit Fragen diesbezüglich würden Kliewes Betrieb aktuell erreichen. „Selbst wenn das Tier den Virus gehabt hat, ist er spätestens durch das Backen im Ofen abgetötet worden“, nimmt er jenen Verängstigten die Bedenken.

Stallpflicht und strengste Hygiene

Der Kreissprecher macht indes deutlich, wie wichtig die Vorsichtsmaßnahmen in diesen Bereichen sind. So sind alle Tierhalter im Sperrbezirk dazu verpflichtet, die Ein- und Ausgänge zu den Geflügelhaltungen gegen unbefugtes Betreten zu sichern sowie Gerätschaften oder Fahrzeuge, die in der Geflügelhaltung eingesetzt werden, regelmäßig zu reinigen und desinfizieren. „Im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet dürfen zudem keine lebend gehaltenen Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie Erzeugnisse von Geflügel und Federwild aus oder in den Bestand verbracht werden“, sagt er. Ebenso darf der Geflügelmist nicht in oder aus dem Bestand verbracht werden.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, ist es sehr wichtig, das Geflügel von Wildvögeln fernzuhalten – umzusetzen mit Stallpflicht und strengster Hygiene. „Es ist zwar schwer, dies bei der privaten Geflügelhaltung umzusetzen, aber zwingend notwendig. Das heißt also, die Schuhe und Sachen wechseln, wenn man einen Stall betritt und danach desinfizieren. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen“, sagt Olaf Manzke.

Von Mathias Otto und Anja Krüger