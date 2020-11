Vogelgrippe in Vorpommern: H5N1-Subtyp nachgewiesen – Erreger kann auf Menschen überspringen

Stralsund/Bergen

Gegen die auf Rügen grassierende Vogelgrippe verschärft der Kreis Vorpommern-Rügen jetzt das Vorgehen. Wie ein Sprecher am Sonnabend mitteilte, wird die Aufstallungspflicht für Geflügel auf das gesamte Gebiet des Landkreis ausgeweitet. Offenbar ist der Erreger gefährlicher, als man nach dem Geflügelpestausbruch bei einem Mäusebussard am 30. Oktober 2020 angenommen hat, denn nun ist ein Subtyp nachgewiesen worden, der auch auf den Menschen übertragen werden kann. Dieser prägte bereits 2006 das Seuchengeschehen auf Rügen. Damals wurde Nutzgeflügel vorsorglich getötet, die Bundeswehr unterstütze bei der Eindämmung.

Achtung! Dieser Seuchen-Subtyp kann auch den Menschen befallen!

Bei den vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) Greifswald untersuchten Tieren wurde nun bei weiteren 19 Wildvögeln der Ausbruch der Geflügelpest festgestellt werden. Insgesamt weist der Landkreis jetzt 25 Fälle aus. Dabei wurden unterschiedliche Subtypen des Erregers festgestellt. Neben den Subtypen H5N5 und H5N8 wurde auch der Subtyp H5N1 nachgewiesen. H5N1 ist der Subtyp, der unter bestimmten Umständen auch auf den Menschen überspringen kann. Laut Robert-Koch-Institut haben bisherige Erfahrungen gezeigt, dass vor allem Menschen mit engem Kontakt zu infiziertem Nutzgeflügel gefährdet sind. Insgesamt wird das Risiko jedoch als sehr gering eingeschätzt.

Menschen als Überträger der Vogelgrippe

Häufiger wird das Virus laut FAQ des Landkreises Vorpommern-Rügen über den direkten Kontakt von Tier zu Tier übertragen werden. Insbesondere wild lebende Wasservögel sind häufig Virusüberträger. Sie erkranken selbst nicht an Geflügelpest, können das Virus aber über große Entfernungen verschleppen. Das Virus verbreitet sich auch über die Luft. Eine Übertragung über den Menschen passiert eher indirekt. Sie ist über Fahrzeuge, Mist, Futter oder Transportkisten möglich. Damit der Landwirt oder Hobbyzüchter nicht selbst zum Überträger der Seuche wird, sollte er sich streng an Hygiene halten. Denn über nicht gereinigte und desinfizierte Kleidung, Schuhe oder Hände kann die Geflügelpest verbreitet werden.

So können Züchter ihr Geflügel schützen

Wie Züchter ihr Geflügel schützen können: Kein Kontakt zu Wildvögeln, kein Verfüttern von Speise- und Küchenabfällen oder Eierschalen; Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen, für Wildvögel unzugänglich aufbewahren. Der Stall muss vor unbefugtem Zutritt gesichert werden. Nur Personen in den Bestand lassen, die diesen unbedingt aufsuchen müssen. Es sollte Schutzkleidung getragen werden. Hände und Schuhe vor Betreten des Stalls desinfizieren. Andere Geflügelbestände sollten nicht besucht werden. Der Stall muss in einem guten baulichen Zustand sein, Schadnager regelmäßig bekämpft werden. Weiterhin führ der Landkreis auf, dass Eierkartons nur einmal verwendet werden sollten.

Die zahlreichen Nachweise der Geflügelpest bei Wildvögeln zwingen Vorpommer-Rügen Landrat Dr. Stefan Kerth ( SPD) zum Einlenken. Im Landkreis gilt seit dem Wochenende die Stallpflicht. Die entsprechende Änderung der derzeit geltenden Allgemeinverfügung steht auf der Internetseite des Landkreises.

Frühe Stallpflicht soll vor Seuchen-Szenario wie 2006 schützen

Feuerwehrleute sammeln auf Rügen im Jahr 2006 tote Schwäne ein. Quelle: dpa

Der Subtyp H5N1 prägte schon vor Jahren das Infektionsgeschehen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Besonders dramatisch war das Jahr 2006. Am 14. Februar 2006 fanden Urlauber auf Rügen vier tote Schwäne. Innerhalb einer knappen Woche wurde erst Rügen, dann die gesamte Küste Vorpommerns zum Katastrophengebiet erklärt. Schon am 19. Februar stellten Soldaten auf dem Rügendamm Seuchenwannen zur Desinfektion von Autos auf. Es wurde vorsorglich damit begonnen, Nutzgeflügel vorsorglich zu töten. Die Zahl der mit H5N1 infizierten Vögel war zu diesem Zeitpunkt bei 59 angekommen. Damals wie heute befanden sich verendete Bussarde und Möwe unter den Tieren. Ein Sprecher des Landkreises hob am Sonnabend jedoch eine Besonderheit hervor: Die meisten Fälle sind im Rahmen des Wildvogelmonitorings geschossen wurden. Nur die Möwe und der Bussard wurden tot gefunden.

