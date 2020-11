Stralsund

Es blieb ein stilles Gedenken an die Toten. Mehr ließ Corona in diesem Krisenjahr nicht zu, und doch nutzten einige Stralsunder diese Möglichkeit, legten auf dem Zentralfriedhof am Sonntag Kränze nieder oder hielten einfach nur inne. Der Volkstrauertag wird seit 100 Jahren mit dem Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt verbunden, schließt nicht nur Soldaten aller Völker, sondern auch Kinder und Frauen mit ein.

Heutiger Generationen fehlt oft der Bezug

Hier liegt Soldat Hans Friede. Quelle: privat

Vor 75 Jahren endete auf deutschem Boden der letzte Krieg. Die Mütter und Väter, die damals ihre Kinder auf den Schlachtfeldern des Krieges verloren haben, leben nicht mehr. Und auch von den jungen Männern, die Raketenbeschuss und Bombenhagel überlebt haben, sind viele schon gestorben. „Wir nachfolgenden Generationen haben oft gar keinen direkten Bezug mehr zum Krieg. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass wir die letzten Zeugen befragen und ihre Erzählungen weitergeben. Bevor es zu spät ist“, findet Thomas Reichenbach, ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisverbandes Vorpommern-Rügen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Kreisverband sucht Zeitzeugen der letzten Kriegstage

Anonymes Soldatengrab in Stralsund. Quelle: Thomas Nitz

Genau deshalb möchte der Volksbund in Vorpommern-Rügen einen Schritt über die eigentliche Aufgabe, die Kriegsgräberpflege, hinausgehen. „Wir wollen weg von diesem Alte-Männer-Image, wollen, dass sich junge Leute mit dem Thema auseinandersetzen, und zwar nicht allgemein, sondern ganz konkret für Stralsund“, so der Volksbund-Chef.

Sein ebenfalls ehrenamtlicher Geschäftsführer Thomas Nitz ergänzt: „Ich kenne viele Geschichten aus den Erzählungen meiner Mutter, und auch andere haben ihre Erlebnisse aus den letzten Kriegstagen rund um Stralsund aufgeschrieben. Doch die Jungen kennen diese Bücher gar nicht.“

Kreisverband hat 180 Mitglieder – Zuwachs willkommen Eingeführt wurde der Volkstrauertag vom 1919 gegründeten Verein „ Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ als Gedenktag für die Toten des Ersten Weltkrieges. Seit 1945 wird an diesem Tag im November auch der zivilen Opfer des Krieges gedacht. „Heute geht es auch immer um Versöhnung, Verständigung und Frieden“, sagt Thomas Reichenbach, ehrenamtlicher Vorsitzender des Kreisverbandes Vorpommern-Rügen. 180 Mitglieder hat der Kreisverband. 1468 sind es in MV, organisiert in elf Kreisverbänden. 82 000 Mitglieder und aktive Spender sind bundesweit registriert. 1,3 Millionen spenden gelegentlich. Mit diesen Beiträgen und Spenden, aber auch mit Einnahmen aus Erbschaften und Vermächtnissen sowie den Erträgen der Straßensammlung finanziert sich der Volksbund zu 70 Prozent. Den Rest geben Bund und Länder als Zuschüsse. Der Volksbund erfüllt seinen Auftrag dank Vereinbarungen in ganz Europa und Nordafrika. Er betreut heute 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen gefallenen Soldaten. Tausende ehrenamtliche und 580 hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die Aufgabe der Kriegsgräberfürsorge. Allein 2019 hat der Volksbund in 21 Ländern (hauptsächlich Polen, Russland, Weißrussland) rund 20 000 Kriegstote geborgen und sie in Kriegsgräberstätten würdig bestattet. iso

Wäre es nicht eine gute Idee, solche Lektüre mal in den Geschichtsunterricht Stralsunder Schulklassen einfließen zu lassen, fragen sich Reichenbach und Nitz. Wichtig wäre dabei natürlich auch, dass man darüber diskutiert. „Wir wissen, dass ein paar 14-jährige deutsche Jungs an der Greifswalder Chaussee die Rote Armee aufhalten sollten. Doch wer kennt das Schicksal der Kindersoldaten? Gibt es dafür noch Zeitzeugen? All das wollen wir noch mal aufrollen und möglichst dann mit Jugendlichen im gleichen Alter diskutieren. Wir müssen uns doch damit auseinandersetzen, sonst ist das spätestens in der nächsten Generation alles weg“, befürchtet Thomas Reichenbach. Er ist davon überzeugt, dass sich auch interessierte Stralsunder Lehrer finden, die das in ihren Unterricht einfließen lassen.

Keine Sache von alten Männern

Grab auf dem St. Jürgensfriedhof, die Aufnahme entstand vor der Schändung des Grabes, bei der die kleinen Kupferplatten gestohlen wurden. Quelle: Thomas Nitz

Dass die Kriegsgräberfürsorge nicht nur alte Männer interessiert, zeigt jedes Jahr ein internationales Jugendcamp des Volksbundes, das auch schon in der Hansestadt Station machte. „Die jungen Leute aus Frankreich, Russland, Italien und Deutschland haben sich um Gräber gekümmert, haben auf dem Zentralfriedhof das Hochkreuz geputzt und mit neuer Farbe versehen. Es ging um Versöhnung über den Gräbern“, berichtet Thomas Nitz.

Doch auch das Kümmern um die Kriegsgräber wird immer schwieriger. „Natürlich werden bei Bauarbeiten immer wieder Grabstätten gefunden, doch die Recherche, wer dort liegt, wird schwerer, weil die Nachkommen fehlen. Es ist einfach kaum noch einer da, der diese Toten vermisst. Und doch bleibt es unsere Aufgabe, bei der Bergung zu helfen, um einen würdigen Platz auf dem Soldatenfriedhof zu finden, wenn möglich mit namentlicher Nennung“, umreißt Thomas Reichenbach die Aufgabe des Volksbundes.

Fürs Kümmern braucht man Geld

Und für diese Aufgabe braucht man Geld. „Wir finanzieren uns über Spenden und Nachlässe, aber das wird immer weniger. Deshalb brauchen wir die jungen Leute, und wir starten die Straßensammlung“, sagt Thomas Nitz. Volksbund-Chef Reichenbach schiebt hinterher: „Wegen Corona ist die nun erst mal verschoben, soll aber nachgeholt werden. Ich habe jetzt schon mal Sammelbüchsen verteilt, unter anderem im Stralsunder Rathaus und im Landratsamt. Bisher mit mickrigem Erfolg.“ Eigentlich, so Reichenbach, seien die Kommunen für die Gräberpflege zuständig. Allein in der Hansestadt kommen da auf St. Jürgen und auf dem Zentralfriedhof viele Grabstätten zusammen...

Von Ines Sommer