Volkshochschul-Kurse in Grimmen: Gesundheit top, Sprachen eher Flop

Grimmen

In die Volkshochschule in Grimmen in der Tribseeser Chaussee ist wieder Leben eingezogen. Engagiert wirbt Mitarbeiterin Regina Bäcker am Telefon für die anstehenden Kurse, die es nun wieder direkt in den VHS-Räumen gibt. Und sie hat alle Hände voll zu tun, denn es sind viele. Kulturelle Bildungsangebote und kreatives Gestalten, Kurse zwischen Schulabschlüssen, Arbeit und Beruf, Programme zu Politik, Umwelt und Gesellschaft, zu Sprachen und Gesundheitskurse.

Gesundheitskurse gut besucht

„Gesundheitskurse sind Selbstläufer“, sagt Maik Ramthun der verantwortliche pädagogische Mitarbeiter in der Grimmener Volkshochschule (VHS). Die meisten von ihnen seien im jetzt laufenden Herbstsemester bereits ausgebucht. Noch ganz wenige freie Plätze gebe es aber beispielsweise für die Wassergymnastik in Franzburg. In Bad Sülze darf bisher der Kurs leider noch nicht wieder anlaufen.

„Ansonsten halten sich die Anmeldungen für die anderen Kurse allerdings leider noch sehr in Grenzen“, erzählt er. Es gibt aber durchaus Ausnahmen. Beispiel Kalligrafie. Ramthun: Diese Kurse funktionieren. Auch einige Malkurse sind gut besucht. Anders sieht es da schon bei den Sprachen aus: Ein Englisch-Folgekurs sei nachgefragt. Für einen Kurs auf Niveaustufe B1 gibt es dagegen noch gar keine einzige Anmeldung. Ebenso sieht es beim Interesse für Russisch aus. Ein Spanisch-Kurs steht übrigens ebenfalls im Programm. „Wir bieten gar nicht viele Sprachkurse an, aber es ist schwierig, sie zu besetzen“, weiß Regina Bäcker aus Erfahrung. Und so greift sie immer wieder zum Telefonhörer und fragt bei denjenigen nach, von denen sie denkt, sie könnten Interesse haben. Ebenso bei allen Kursen rund um Computer & Co.

Volkshochschule in Grimmen Die Regionalstelle Grimmen der Volkshochschule Vorpommern-Rügen befindet sich in der Tribseeser Chaussee 4. Weitere Standorte gibt es in Stralsund, Bergen, Barth und in Ribnitz-Damgarten. Die Grimmener Regionalstelle ist telefonisch erreichbar unter 038326/85227. Alle Kurse finden Sie auf der Internetseite der VHS-Vorpommern-Rügen.

„Eine weitere Hürde ist es, Dozenten zu finden“, sagt Maik Ramthun. Und wenn dann der passende Kursleiter zur Stelle ist, fehlen manchmal eben die Kursteilnehmer, bedauert der Chef.

Erinnerung an Stadtjubiläen

Für alle, die sich gern an vergangene Zeiten zurückerinnern, bietet die Grimmener Volkshochschule in der nächsten Woche etwas: Am Dienstag, den 31. August, findet in der Tribseeser Chaussee ein Vortrag über die schönen Feiern anlässlich der Stadtjubiläen in Grimmen statt. Walter Scholz, Grimmener Urgestein und auch heute noch vielseitig aktiv, bringt mit vielen historischen Fotos und Videoaufzeichnungen diese Zeit(en) noch einmal in Erinnerung. Eingeladen wird an diesem Abend zu 18.30 Uhr. Die Kosten für die Teilnehmer betragen jeweils 5 Euro.

Der Pferdewagen von Bierverleger Netzelmann beim Festumzug 1957 durch Grimmen. Quelle: Walter Scholz

Wenig später, am 6. September, eröffnet der Fotograf Edgar Ackermann seine Fotoausstellung „Die bedrohte Natur“ in den Räumen der Volkshochschule.

Projekte neben Kursen im Programm

Neben Kursen, Vorträgen und Ausstellungen gehören auch Projekte zum Programm der VHS. Eines der Jüngsten ist der Talent-Campus, bei dem Schüler in Grimmen in den Sommerferien nach einer Woche Projektarbeit jede Menge Künstlerisches präsentierten. „Wir versuchen jetzt, über den Kontakt zu den Schulsozialarbeitern, so etwas noch mehr auf den ländlichen Bereich auszuweiten“, sagt Ramthun.

Ein weiteres Projekt der gesamten Volkshochschule Vorpommern-Rügen nennt sich „Klimafit“. „Ich möchte dazu noch Kontakt zur Stadt Grimmen aufnehmen und sie ins Boot holen“, plant Maik Ramthun. Das Ziel: aktiv zum Klimaschutz beitragen und ganz konkret den CO2-Fußabdruck verkleinern.

In der Vortragsreihe „starkmachen“ geht es dagegen gegen häusliche Gewalt, gegen Stalking. Betroffene, Angehörige, Offizielle sind in Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Barth sind angesprochen.

Einen großen Wunsch in Richtung Bildung hat Maik Ramthun fürs nächste Jahr. 2022 will er in Grimmen wieder Alphabetisierungsangebote schaffen. Gespräche dazu gab es bereits mit den Peene-Werkstätten, die Bedarf anmelden. Aber auch hier stellt sich wieder die Frage nach den Dozenten, erzählt Ramthun.

Von Almut Jaekel