Volkshochschule Grimmen setzt in Corona-Zeiten auf neue Medien

Grimmen

Es ist keine leichte Zeit für einen Start ins neue Berufsleben: Seit dem 1. Oktober ist Maik Ramthun der neue verantwortliche pädagogische Mitarbeiter in der Volkshochschule in Grimmen. Als neuen Chef möchte er sich nicht bezeichnen lassen, denn im Gegensatz zu Irene Melzer, die 28 Jahre lang mit Herzblut und Engagement die Schule in Grimmen leitete, ist es für Ramthun ein Halbtagsjob. Die Stelle wurde nur für 20 Wochenstunden ausgeschrieben.

Seit November keine Kurse

Es sind große Fußstapfen in die der 52-Jährige getreten ist, dessen ist er sich bewusst. Und das in einer Zeit, in der unter anderem die Volkshochschule extrem hart von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen ist. Seit November dürfen in Grimmen keine Kurse mehr stattfinden. Lediglich die, die mit einem Zertifikat abgeschlossen werden, und die Schulabschlusskurse laufen weiter. Doch die finden an anderen Standorten der Volkshochschule statt. In Grimmen ist es still geworden. Regina Bäcker, Stefanie Heinrichs-Iden und Maik Ramthun halten trotzdem die Stellung. Sie bereiten neue Onlineangebote vor, die bald starten sollen und für große Hoffnung unter den Mitarbeitern der Volkshochschulen sorgen.

„An neue Kurse in unseren Räumen ist aktuell leider nicht zu denken“, sagt der Mann aus Sassnitz, der vier Mal wöchentlich sein neues Büro in Grimmen aufsucht. Er hofft, dass die abgebrochenen Kurse im Januar oder Februar nachgeholt werden können. Aber das stehe natürlich noch in den Sternen. Allein 89 neue Kurse im Bereich der Gesundheitsprävention sollten im Frühjahr und Herbst des kommenden Jahres starten. Doch Anmeldungen werden derzeit aus Corona-Gründen nicht angenommen.

Neues Online-Kursangebot wird vorgestellt

Dafür werden die neuen Medien stärker in den Vordergrund rücken. Am 1. Dezember geben die Volkshochschulen Flyer mit ihren neuen Angeboten heraus – auf die Kursvorstellung in Buchform verzichten die Volkshochschulen in diesem Jahr erstmals. Auf der Homepage und auf Flyern werden Kurse vorgestellt, die ganz ohne persönlichen Kontakt im Internet stattfinden. „Es ist eine Testphase für uns. Wir müssen sehen, wie es angenommen wird“, sagt Sandra Wendland, die als pädagogische Mitarbeiterin an der Volkshochschule in Ribnitz-Damgarten arbeitet. Aus jedem Fachbereich werden Onlinekurse angeboten. Manche von ihnen finden live statt, andere kann der Interessierte abrufen, wenn er Zeit und Lust auf neues Wissen hat.

Kulturhaus kann genutzt werden

Maik Ramthun hat sich parallel aber auch auf eine Eventualität vorbereitet. „Werden die Beschränkungen gelockert, können wir auch das große Kulturhaus für Veranstaltungen nutzen. Die Stadt hat sich als Partner sofort bereit erklärt, uns die Räume zur Verfügung zu stellen, und dort können wir viel besser die geforderten Abstandsregeln einhalten.“ Auch wenn Ramthuns Arbeit sich zurzeit zumeist am Telefon abspielt, ist er fleißig.

So sucht er beispielsweise immer neue Dozenten und Kursleiter, um das Angebot der Einrichtung stets zu erweitern. Wer sein Wissen weitergeben möchte, sei stets willkommen. „Ich würde gern vermehrt das Klima und auch politische Themen anbieten. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen in einer Zeit, in der man nicht verreisen kann, trotzdem etwas über ferne Kulturen und Länder erfahren möchten.“

Lehrer, Rettungsschwimmer und Vater

Maik Ramthun ist ausgebildeter Haupt- und Grundschullehrer. Wenn er nicht in Grimmen arbeitet, gibt er in Bergen auf Rügen Alphabetisierungskurse für Zuwanderer. Bevor er sich auf die Halbtagsstelle in Grimmen bewarb, übte er diesen Beruf in Vollzeit aus. Der Vater zweier Kinder ist aber auch seit mehr als 30 Jahren als ehrenamtlicher Rettungsschwimmer tätig. Zum Schluss verrät er noch ein kleines Geheimnis: „ Irene Melzer ist uns nicht ganz verloren gegangen. Sie hat sich selbst für Kurse in unserer Volkshochschule angemeldet.“ Homepage:www.vhs-vr.de

Von Carolin Riemer