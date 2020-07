Volkspark in Grimmen hat Charme

Grimmen

Seit 2013 gibt es in Grimmen das allseits beliebte Parkfest. Die Idee hierfür war bei der 725-Jahrfeier im Sommer 2012 entstanden. Damals wurde der Volkspark mit ins Programm einbezogen. Tausende Menschen genossen das rege Treiben unter den hohen Bäume des grünen Parks. In diesem Jahr musste das traditionelle Volksfest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Dennoch ist der Volkspark in den Sommermonaten ein Ort, an dem viele Menschen ihre Freizeit genießen. Sei es nun um einfach gemütlich ein Buch auf einer der vielen aufgestellten Parkbänke zu lesen, mit den Kindern den Spielplatz zu besuchen oder eine Runde Federball zu spielen. Der Grimmener Volkspark versprüht in diesen Tagen eben wieder seinen ganz besonderen Charme.

Von Raik Mielke