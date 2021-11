Volkstrauertag in Grimmen: „Wir müssen jeden Tag für den Frieden kämpfen“

Grimmen

Der Volkstrauertag ist einer der stillen Feiertage, ein Tag des Innehaltens, der Einkehr: Es wird der Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft gedacht. Auf dem Grimmener Friedhof nahmen am Sonntag rund 50 Leute an der Gedenkveranstaltung teil.

Grimmener Jugendfeuerwehr steht mit brennenden Fackeln Spalier

Redner Thomas Kopsch erinnerte neben den vielen Opfern der beiden Weltkriege, auch an die gefallenen Soldaten im Einsatz in Afghanistan. „Jeder Soldat der in einem Krieg stirbt, ist umsonst gestorben. Wir müssen jeden Tag aufs Neue für den Frieden kämpfen. Dies ist der richtige, wenn auch ein sehr langer Weg“, mahnte er. Im Anschluss an die Rede in der Grimmener Trauerhalle legten Bürgermeister Marco Jahns, diverse Stadtvertreter und Einwohner der Stadt an den Denkmälern auf dem Friedhof Kränze nieder. Begleitet wurde die Gedenkveranstaltung von Mitglieder der Jugendfeuerwehr Grimmens, die mit brennenden Fackeln, den Weg zu den Denkmälern ebneten. Auf dem Friedhof spielte zudem die Grimmener Blasmusik.

Von Raik Mielke