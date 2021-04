Vollsperrung auf der B 194: Das sollten Sie wissen

Grimmen

Nach Ostern wird es eng auf der B 194. Wegen der Bauarbeiten kommt es am kommenden Dienstag und Mittwoch auf der Stralsunder Straße/B 194 zu einer Vollsperrung. Für den Abschnitt von ca 560 Metern müssen sich Autofahrer, aus Richtung Stralsund kommend, auf einen längeren Umweg vorbereiten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat Umleitungswege und Informationen für Anwohner und Autofahrer zusammengestellt.

„Richtung Norden (Stralsund) ist keine durchgängige Passage möglich. Hier muss die großräumige Umleitung gefahren werden“, sagt André Horn, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr M-V. „Mit möglichen Einschränkungen (etwa Baustellenampel) kann die Kreuzung Richtung Süden (Ortsumgehung) und Westen (Lidl-Markt) passiert werden“, so Horn weiter.

Für die offizielle Umleitung, die das Straßenbauamt vorab geplant hat, sollten Fahrer mehr Zeit und etwas Geduld mitbringen. Das Straßenbauamt verweist auf folgende Route: „Grimmen B 194 - L 19 - Wendisch Baggendorf - L 19 - Zarrentin - L 19 - L 22 - Siemersdorf - L 22 - Gremersdorf - L 22 - Franzburg - L 222 - Abtshagen - B 194 und umgekehrt“. Durch entsprechende Schilder soll der Weg gekennzeichnet werden. Über das Vorland oder Bremerhagen könnten Autofahrer wenigstens ein paar Kilometer einsparen. Doch die Strecke im Bereich Stoltenhagen ist nicht komplett asphaltiert.

Die Kreuzung an der Aral-Tankstelle bleibt passierbar

Die Stoltenhäger Straße soll von Anwohnern, Gewerbetreibenden und Kunden angefahren werden können. Reifendienst Witt hat die Entwarnung vorher schon in Erfahrung gebracht. „Nur die Kreuzung soll frei bleiben, das Stück dahinter soll vollgesperrt werden“, erklärt Hendrik Witt. Ein offizielles Anschreiben mit Informationen hat der Inhaber nicht bekommen. „Wir müssen ja auch weiter arbeiten nach Ostern und ich muss ja meinen Kunden auch was sagen können“, so Witt weiter.

Daniela Possehl hat auch nur durch Nachbarn von einer Benachrichtigung gehört. „Wir wussten vorher noch gar nichts. Wir müssen ja auch wissen, wie wir wieder in die Straße rein und raus kommen“, sagt Possehl. Die SOS-Dorfgemeinschaft in Grimmen-Hohenwieden unterstützt Wohngruppen in dem Bereich mit einem Fahrdienst. Herr Hermann, einer der Verantwortlichen der Gemeinschaft, berichtet von einer angenehmen Alternative der Problemlösung. „Die Bewohner haben verlängerte Osterferien. Damit haben wir das Wirrwarr galant umschifft und sparen uns das Chaos“, sagt Hermann.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel kommen nicht durch die Vollsperrung

Auch der öffentliche Verkehr ist von der Vollsperrung betroffen. „Aufgrund einer Vollsperrung der B 194 in Grimmen, Stralsunder Straße von der Aral-Tankstelle bis zum Ortsausgang Richtung Stralsund, kommt es auf den Linien 310 und 312 zu Änderungen im Ferienfahrplan“, sagt Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR). „Auf der Linie 310 (am 6. u. 7.4.21) und 312 (am 6.4.21) können die Haltestellen Grimmen Stralsunder Straße, Groß Lehmhagen Abzweig und Schönenwalde Abzweig nicht bedient werden. Einige weitere Haltestellen werden nur bei Bedarf bedient“, so Lang weiter.

Während des letzten Bauabschnittes wurden Deck- und Binderschicht separat abgefräst. „Die Deckschicht ist im Grunde die Verschleißschicht. Die Binderschicht nimmt Längskräfte vom Schwerverkehr (Anfahrt, Bremsen, Kurven) auf und verbindet die Deckschicht mit der darunterliegenden Tragschicht“, erklärt Michael Friedrich, Sprecher des Straßenbauamtes. „Im Anschluss werden eine neue Binder- und Deckschicht und die Straßenmarkierung aufgetragen“, so Friedrich weiter.

Die Baumaßnahmen wurden bereits im vergangenen Herbst begonnen. Der Grund sollen Risse und Flicken an mehreren Stellen der Straße gewesen sein. Diese Verschleißerscheinungen sollen nun beseitigt werden. Nach aktuellem Stand der Planungen und Bauarbeiten des Straßenbauamtes soll die Baumaßnahme voraussichtlich am 30. April vollständig abgeschlossen werden.

Von Christin Assmann